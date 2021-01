L’histoire met Maud dans une situation pleine de promesses dramatiques: sa meilleure amie, Elizabeth, a soudainement disparu et Maud est déterminée à la retrouver malgré le fait qu’elle ne peut convaincre personne qu’Elizabeth est réellement partie. Se griffonnant des notes sur les lunettes d’Elizabeth et sur des vases suspects brisés, Maud poursuit son enquête par à-coups, la reprenant chaque fois qu’elle se souvient qu’Elizabeth a disparu.

Vous pouvez voir l’appel à Jackson de «Elizabeth Is Missing», qui a été adapté par l’actrice et écrivain Andrea Gibb à partir d’un roman policier d’Emma Healey. Le personnage central, Maud, qui passe de l’oubli à la démence, est à l’écran pratiquement tout le temps, que ce soit dans le présent ou en tant qu’adolescent (joué par Liv Hill) dans une histoire parallèle se déroulant il y a 70 ans. La progression du film se déroule en grande partie à travers la double incarnation par Jackson du déclin de Maud et de sa bataille obstinée et souvent en colère pour la retarder et la nier.

Le téléfilm de la BBC «Elizabeth Is Missing» – un épisode indépendant de «Masterpiece» sur PBS ce dimanche – contient la première représentation de Glenda Jackson à l’écran depuis 1992. Cela mérite certainement l’attention – Jackson, aujourd’hui âgé de 84 ans, est l’un des plus accomplis techniquement. et actrices férocement intelligentes de notre temps. A-t-il mérité les critiques britanniques enthousiastes sur sa sortie en 2019 et peut-être des récompenses inévitables, y compris un BAFTA et un Emmy international, qu’elle a reçu pour cela? Pas vraiment, mais ce n’est pas la faute de Jackson.

C’est une excellente configuration pour un mystère simple, mais «Elizabeth Is Missing» est plus compliquée que cela, et même si vous ne pouvez pas tenir cette ambition contre elle, vous pourriez souhaiter que vous regardiez quelque chose de plus simple. La recherche d’Elizabeth par Maud est liée à la disparition de la sœur aînée mariée de Maud en 1950. Les événements du présent et du passé se mélangent continuellement dans l’esprit de Maud, ses souvenirs déclenchés par des objets ou des phrases d’une manière astucieuse et un peu trop gênée.

La structure romanesque de l’histoire se révèle être à la fois une feinte et une réalité, quelque chose qui devient prévisible assez tôt et qui déçoit dans le résultat final. Nous sommes censés obtenir une satisfaction plus profonde de la description détaillée de Maud et de son affliction, et de la résonance thématique parfaitement arrangée entre les deux histoires, tournant autour de ce que signifie vraiment manquer.

Mais malgré les efforts de la talentueuse réalisatrice Aisling Walsh («Maudie»), qui donne au film une retenue et une clarté bienvenues, «Elizabeth Is Missing» n’atteint pas la cible – le scénario est trop pointilleux et délicat, et la résolution de les mystères jumeaux, avec ses notes mêlées d’héroïsme et de résignation, ne sont pas convaincants. (L’image finale de Walsh, un plan long de Maud traversant une rue seule en vêtements de deuil, a un pouvoir qui manque dans le reste du film.)

Mais comme vous pouvez vous y attendre, il contient une performance presque sans faille de Jackson, qui vaut certainement 87 minutes de votre temps de visionnage. (Cela pourrait également vous rappeler que malgré la stature de Jackson et certains moments forts comme «Sunday Bloody Sunday» et «The Return of the Soldier», son résumé d’écran n’est pas si remarquable.)

Elle ne joue pas pour notre sympathie – elle se penche sur la frustration et l’irascibilité du personnage, montrant clairement à quel point elle est difficile à gérer. Et elle communique les humeurs et les perceptions vacillantes de Maud de manière précise et indélébile, de la manière dont elle tape vivement sur une note lorsque Maud établit une connexion ou dans un moment rapide et bouleversant lorsqu’elle crie silencieusement de frustration dans un restaurant, consciente de ne pas faire (trop de ) une scène. Maud ne prend peut-être pas pleinement vie dans le script, mais il ne manque rien dans la représentation de Jackson.