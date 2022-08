Critique d’El Gran Movimiento : la subsistance et la ville

Au premier coup de « El Gran Movimiento », le deuxième long métrage du réalisateur bolivien Kiro Russo, qui a également écrit le scénario, la caméra zoome du haut de La Paz vers un bâtiment à moitié debout. Au fur et à mesure que l’image se rapproche du niveau du sol, les sons en dessous – circulation, construction, éventuellement des voix – deviennent plus forts. Tout au long du montage d’ouverture, Russo scrute la ville à travers une lentille défamiliarisante, surveillant les fils bourdonnants des téléphériques ou réfléchissant aux reflets des véhicules et des personnes dans le verre.

Pourtant, “El Gran Movimiento” ne peut pas simplement être décrit comme une symphonie urbaine – ou simplement comme quoi que ce soit. Vous seriez pardonné de supposer que de longs tronçons consistent en un documentaire de vérité, mais ce film énigmatique et expérimental, tourné en 16 millimètres, se déroule dans un mode jamais tout à fait identifiable qui mélange des éléments non romanesques et performatifs. Le fait qu’une grande partie soit soigneusement mise en scène et encadrée est certainement clair aux deux tiers, lorsque les principaux sujets s’engagent soudainement dans une séquence de danse au synthé.