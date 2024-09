Critique d’Eden – Le thriller de survie méchant et étoilé de Ron Howard tombe à l’eau | Festival du film de Toronto 2024

TLes films de Ron Howard – généralement des histoires vraies polies et destinées à un Oscar comme Un homme d’exception ou Apollo 13 ou des blockbusters anonymes et solidement réalisés comme Le Grinch ou Le Da Vinci Code – n’ont pas montré que le réalisateur était quelqu’un de très intéressé par l’exploration ou même de très conscient de la véritable obscurité. Son personnage typiquement américain, celui d’un type bien intentionné et très gentil (qui prétend maintenant choc en entendant le sujet de son film de 2020 Hillbilly Elegy (qui n’est peut-être pas un personnage si inspirant après tout), cela ne le ferait pas paraître comme le candidat idéal pour un conte méchant et violent sur les horreurs que nous sommes prêts à nous infliger les uns aux autres pour obtenir ce que nous voulons.

Pendant un certain temps, en prenant en charge le thriller de survie Eden basé sur des faits réels dans les années 1930, il nous convainc presque qu’il est peut-être le fou de la situation, nous guidant avec acharnement dans une descente amusante et effrayante aux enfers. Mais plus ses personnages s’engagent dans des choses très mauvaises, plus il devient clair que Howard était peut-être en effet un très mauvais candidat, le film se noyant dans le grand bain.

Lors de la présentation de la première mondiale au festival du film de Toronto cette année, Howard a déclaré qu’il avait eu envie de raconter cette histoire depuis des années, depuis qu’il en avait entendu parler lors de vacances en famille aux îles Galapagos. Il a recruté le scénariste Noah Pink, dont le travail sur Tetris l’année dernière lui a donné une certaine expérience dans l’écriture de groupes cupides qui se battent tous pour la même chose, mais cette fois-ci pour une récompense bien plus importante. Dans les années 20, alors que l’Allemagne sombrait dans le fascisme, l’ambitieux médecin Friedrich Ritter (Jude Law) et sa femme Dore Strauch (Vanessa Kirby) ont trouvé la solitude sur l’île inhabitée de Floreana. Ritter avait l’idée de lancer une nouvelle façon de penser et de vivre, en évitant la religion et les valeurs familiales traditionnelles, et ses écrits ont fait leur chemin, par courrier, jusqu’au continent, apparaissant dans les journaux et les salons avant-gardistes d’Europe.

Ils sont rejoints par un couple d’Allemands (Daniel Brühl et Sydney Sweeney) et leur fils issu de son premier mariage, qui espèrent que l’île pourra l’aider à guérir de sa tuberculose (Dore est également convaincue par son mari que sa sclérose en plaques disparaîtra après un séjour plus long sur l’île). C’est un accueil glacial et un réveil brutal des dures réalités de la vie sur l’île, mais les choses deviennent encore plus sombres lorsqu’un autre groupe les rejoint, mené par la baronne Eloise (Ana de Armas), pleine de vivacité et de théâtre, avec ses trois domestiques et son objectif de construire un hôtel extravagant sur l’île.

C’est un assemblage de personnages improbables à la manière d’Agatha Christie, la tension est à son comble alors qu’ils tentent de trouver un moyen de vivre leurs visions concurrentes de ce que Floreana devrait être. Ritter et Strauch sont agréablement méchants et indésirables, suivant la croyance de Nietzsche selon laquelle fuir son voisin est bien plus préférable que de l’aimer, et trouvant une excitation sexuelle dans la souffrance des Allemands plus conventionnels. Mais le bouillonnement, alors que chaque partie découvre les limites de l’autre tout en s’affrontant sur leurs systèmes de croyances, est bien plus amusant que l’ébullition. Tout est rapidement gâché par l’épouvantable Eloise comique qui fait passer l’histoire d’un murmure à un cri, ses actions si instantanément et si manifestement mauvaises qu’elle ressemble plus à une méchante animée de Disney qui prend vie.

Le fait que De Armas ne soit pas vraiment équipée pour se faire passer pour une vampire et la camper à un tel niveau n’aide pas et Pink la frappe avec des dialogues qui vont trop souvent droit au but alors que quelque chose de plus subtil et intelligent aurait fait l’affaire. Il y a aussi un étrange gâchis de Kirby, un acteur plus fort, bien meilleur pour délivrer des répliques grinçantes et méchantes, que nous ne voyons pas assez alors que les choses vont de mal en pis. La désintégration de la communauté réticente se déroule comme un épisode particulièrement affreux de Survivor alors que la nourriture se fait rare et que la méfiance grandit, mais les subtilités de la chute se dissolvent dans des renversements répétitifs et évidents avec une finale épuisante de coups dans le dos après coups dans le dos après coups dans le dos.

Notre attention est toujours captivée par certaines des performances – un Law entièrement nu et complètement édenté et un Kirby sous-utilisé mais séduisant sont magnétiques tout au long du film – et par leurs accents bizarres et tremblants, ainsi que par notre désir de voir jusqu’où Howard ira avec le matériel. À certains moments, il va plus loin que ce à quoi on pourrait s’attendre avec des moments de violence qui font grimacer (pas de spoilers, mais les scènes impliquant un placenta, une dent infectée et un coup de couteau latéral ont toutes provoqué de vives réactions lors de la première), mais tout est trop idiot et l’écriture trop ringarde pour que nous puissions suivre et, à la fin, nous soucier vraiment de savoir qui survit ou non. Il y a une coda fascinante alors qu’elle s’estompe au noir, nous informant de ce qui est arrivé à ceux qui ont réussi, mais à ce moment-là, le navire a déjà chaviré. Comme beaucoup de ses personnages, le voyage d’Howard vers le côté obscur a donné lieu à une expédition courageuse mais ratée.