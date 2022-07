Critique de “Zombies 3”: Emmenez-moi voir votre pom-pom girl

Dans “Zombies 3”, réalisé par Paul Hoen, une utopie interspécifique fait face à une invasion extraterrestre. Comme les allégories précédentes de la franchise pour les expériences marginalisées – les zombies de « Zombies » et les loups-garous de « Zombies 2 » partagent des difficultés avec les Noirs et les Amérindiens, respectivement – ​​celle-ci est au mieux douteuse.

Ce n’est pas la chaîne Disney de ta mère, et Dieu merci. Tous les films “Zombies” regorgent de délices du camp, comme si l’équipe regardait “Mais je suis une pom-pom girl” tout en laissant tomber l’acide. Cela est particulièrement vrai pour “Zombies 3”. Les décors et les costumes sont inondés de roses, de bleus et de verts pastel. Une conversation cruciale se termine par une femme qui arrache sa perruque. RuPaul Charles exprime même le vaisseau mère des extraterrestres.

Mais alors que «Zombies 3» propose une esthétique gonzo et des chansons pop prêtes pour la radio, il aborde maladroitement les problèmes sociaux. Le film présente un personnage non binaire, l’extraterrestre A-Spen, joué par Terry Hu. Bien qu’il soit agréable de voir enfin des personnages étranges dans cette franchise extrêmement flamboyante, l’introduction d’A-Spen soulève plus de questions qu’elle n’en résout. Pourquoi le seul personnage à revendiquer une identité non binaire est-il un extraterrestre ? Pourquoi les extraterrestres auraient-ils un genre binaire en premier lieu ?

Si vous regardez cela avec vos jeunes préférés, soyez prévenu : il y a bien plus ici que 90 minutes de bêtises.

Zombies 3

Non classé. Durée : 1h30. Regarder sur Disney+.