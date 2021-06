Réalisé par Janicza Bravo (« Lemon ») à partir d’un scénario qu’elle a écrit avec le dramaturge nominé aux Tony Jeremy O. Harris (« Slave Play »), « Zola » est adapté d’un fil qui a galvanisé Twitter en 2015, quand il était quelque peu moins dominée par les expressions de mépris politique et d’autosatisfaction morale qu’elle ne l’est actuellement. Il y avait plus de place pour les histoires folles, et le 27 octobre de la même année, A’Ziah King a commencé à publier le conte profane, ébouriffant et parfois hilarant d’une excursion mal jouée en Floride qui impliquait le travail du sexe, des jeux d’armes et un ennemi très problématique . (Son fil est devenu le sujet d’un article de Rolling Stone , que « Zola » attribue également comme source.)

« Est-ce aussi bon que le livre ? » est une question que les critiques de cinéma entendent souvent, que le livre en question soit une aventure de Harry Potter ou quelque chose de plus intellectuel. « Est-ce aussi bon que les tweets ? » est nouveau, du moins pour ce critique de cinéma, et dans le cas de « Zola », il ouvre une piste d’enquête étonnamment intéressante. Les tweets peuvent ou non être de la littérature, mais en tant que support de narration, Twitter a sa propre intégrité, un rythme et une esthétique qui posent des défis particuliers pour l’adaptation cinématographique.

« Alors j’ai rencontré cette chienne blanche à Hooters », a écrit King (qui s’appelle également Zola) dans le deuxième tweet. « J’étais sa serveuse ! Dans le film, le nom du restaurant a été changé, et le client, appelé Stefani, est joué par Riley Keough avec des extensions de cheveux et un sourire légèrement dément. Zola, joué avec plus de réserve par Taylour Paige, est charmé par les manières pétillantes et le bagout ininterrompu de Stefani – des émojis cardiaques volent à travers l’écran pour affirmer leur lien – et accepte une escapade impromptue le week-end à Tampa.

C’est surtout un voyage d’affaires. Stefani et Zola sont tous deux des danseurs exotiques – Zola s’exerce sur un poteau dans le salon de son appartement – ​​attirés par l’argent qui pleuvrait soi-disant sur les scènes des clubs de strip-tease du Sunshine State. Pour compagnie, ils ont le petit ami de Stefani, Derrek (Nicholas Braun, familier aux fans de « Succession » comme Cousine Greg), un doofus doux avec une barbe à jugulaire et une casquette de baseball à l’envers. Leur chauffeur est un homme que Stefani présente comme son colocataire. Il change d’accent et de nom – le générique final ne l’identifie qu’en tant que X – et parce qu’il est joué par Colman Domingo, infiniment inventif et incroyablement charismatique, vous pouvez vous retrouver à le surveiller de près et à espérer qu’il reviendra bientôt chaque fois qu’il s’éloignera.

Zola a d’autres raisons de garder un œil sur lui et de lui souhaiter de se retirer complètement de sa vie. Stefani est peut-être imprévisible et pas tout à fait honnête, mais X, qui s’avère être en charge des activités du week-end, opère à un tout autre niveau de ruse et de menace. Il s’avère également être le souteneur de Stefani, avec une petite amie armé (Sophie Hall) qui l’attend en Floride. L’agenda pour gagner de l’argent passe bientôt du déshabillage à la prostitution, et Zola est consternée de trouver ses services annoncés sur Internet aux côtés de ceux de son amie.

Elle trace une limite ferme, refusant de tourner les tours et devenant à la place la directrice adjointe de Stefani et la madame de facto – fixant les prix, choisissant les selfies, saluant les clients et collectant l’argent. « Zola » n’est absolument pas l’histoire de la victimisation de son protagoniste, même si elle est dupée, empêchée de rentrer chez elle et parfois menacée de violence. Elle est plutôt le témoin incrédule, le narrateur avisé et le héros résilient de ce qui aurait pu autrement être une triste petite anecdote.

Est-ce plus que cela ? Oui et non. Il y a quelque chose de fallacieux dans ce film, un refus de nommer les enjeux pour lesquels il joue, comme si les cinéastes ne savaient pas combien ou quel genre de plaisir ils veulent que le public – ou les personnages – aient.

Bravo et Harris font avancer les choses rapidement, en orchestrant des virages et des digressions d’une manière qui capture à la fois les rythmes stop-and-go de l’expérience de Zola et reproduit l’attention syncopée et fragmentée de Twitter lui-même. À un moment donné, ils apparaissent dans un film alternatif dans le film, tiré de Reddit, qui offre le point de vue de Stefani, avec Keogh dans des vêtements sobres et une queue de cheval chaste prétendant être l’innocent lésé. Le sexe est véhiculé en sténographie cinématographique, y compris un montage des organes génitaux du client avec un commentaire approprié.