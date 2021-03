Cela peut sembler une critique ironique de ce qui est devenu connu sous le nom de « la coupe Snyder », motivée par l’anticipation que la vision plus sombre du réalisateur – bouleversée quand il a quitté le projet après une tragédie personnelle – serait une grande amélioration par rapport à ce qui était livré par Joss Whedon, qui l’a remplacé et a évoqué une version plus légère de l’équipe de super-héros DC.

Dans des interviews récentes, le réalisateur a également évoqué des inquiétudes parmi les dirigeants de DC et de Warner Bros. concernant la direction du film sous Snyder, dont « Man of Steel » et « Batman v.Superman: Dawn of Justice » ont présenté des moments et des images glorieux, mais n’ont pas t tout à fait éclairer le box-office comme espéré. (Ces entités corporatives, comme CNN, sont des unités de WarnerMedia.)

Le résultat de cette nouvelle prise, strictement d’un point de vue créatif et cinématographique, est fascinant: comment deux réalisateurs différents – Whedon, qui a donné naissance à la franchise « Avengers » à l’écran; et Snyder, qui s’est attaqué à l’adaptation des fameux « Watchmen », inadaptables – abordent le même matériau? Un lieu comme HBO Max, avide d’abonnés, a offert le temps et la latitude pour le savoir.

La bonne nouvelle pour les fans est que Snyder – en grande partie en train de réassembler des images utilisées et de nombreuses images inutilisées, augmentées par un peu de nouveau tournage – a livré une interprétation très distinctive et plus dure du matériau, qui développe de meilleures antécédents pour le secondaire. personnages Flash (Ezra Miller) et Cyborg (Ray Fisher). Fisher a notamment critiqué Whedon, à la fois pour son style personnel et sa version du film, et sur la base de son rôle plus étoffé ici, il n’est pas difficile de comprendre ce dernier.

Cette itération, de Snyder et de l’écrivain Chris Terrio, plonge également plus profondément dans les bandes dessinées. Cela inclut de transformer ouvertement l’imposant méchant au nouveau look Steppenwolf (exprimé par Ciaran Hinds) en un serviteur de Darkseid, le conquérant des mondes à la Thanos créé par le légendaire écrivain-artiste Jack Kirby.

Certaines des rides les plus satisfaisantes, sans surprise, impliquent Superman (Henry Cavill), dont la renaissance pour conjurer cette menace apocalyptique (ou menace Apokolips-tic, par respect pour la maison de Darkseid) constitue un dilemme central. Là où Whedon est allé chercher l’agitation et le calme – «Vérité et justice», etc. – Snyder redevient grand et même messianique, faisant du fils de Krypton le sauveur de la Terre, qui paie un prix pour son service.

Jusqu’ici, tout va bien, et cette « Justice League » se révèle une expérience plus riche et plus enrichissante à presque tous les niveaux. Certaines des meilleures scènes originales sont toujours là, comme le combat d’un Superman réveillé avec le reste de l’équipe, mais il est choquant de constater à quel point il est nouveau et complètement différent, utilement divisé en chapitres, plus un épilogue, pour parcourir la longueur tentaculaire.

En termes simples, personne n’encadre l’action de super-héros avec plus d’amour que Snyder, qui, remontant à « 300 », a montré un talent pour traduire des images de bandes dessinées à l’écran. L’effet est visuellement éblouissant et beaucoup plus viscéral que ce qui avait vu le jour auparavant.

Où est donc le côté négatif? Principalement que produire cela pour le streaming, par opposition à une version théâtrale, ne nécessitait aucun choix significatif pour supprimer les fils inutiles.

Ce qui aurait pu être un film formidable de deux heures et demie ou même de trois heures devient ainsi une indulgence quelque peu gonflée de quatre heures destinée aux fans inconditionnels, contournant les endroits logiques pour mettre fin aux choses pour empiler des taquineries alléchantes pour des scénarios qui semblent peu susceptibles d’être poursuivis à tout moment. bientôt.

Certes, la plupart de ces plaintes remontent aux 30 dernières minutes environ, et pour ceux qui ont croisé pour « Release the Snyder cut », l’abonnement à HBO Max vaudra chaque centime. En ce sens, ce spectacle axé sur le consommateur représente une utilisation logique du service de streaming, super-servir les fans d’une manière qui ne se soucie pas, ou n’a pas à, des contraintes de temps ou de la façon dont il jouera avec le public le plus large possible.

En dernière analyse, c’est ce qui a voulu que «la coupure Snyder» existe, donc de ce point de vue, mission accomplie. Reste à savoir si cela signifie que Warner Bros.en tire son argent de cette utilisation unique de sa toute dernière plate-forme, ou encourage les efforts futurs visant à utiliser des balises de hachage pour revisiter et développer l’histoire cinématographique.

« La Ligue de la justice de Zack Snyder » débute le 18 mars sur HBO Max.