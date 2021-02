Critique de « Young Rock » et de « Kenan »: Dwayne Johnson et Kenan Thompson donnent à NBC une équipe d’étiquettes de comédie

Critique de « Young Rock » et de « Kenan »: Dwayne Johnson et Kenan Thompson donnent à NBC une équipe d’étiquettes de comédie

« Young Rock » aurait pu mieux fonctionner en tant que film, par opposition à ce qui est essentiellement « Dwayne Johnson: The Wonder Years Edition ». La ride qui aide à taquiner la série est qu’elle touche à trois périodes de formation distinctes – avec Johnson joué par différents jeunes acteurs à 10, 15 ans et alors qu’il commence ses journées de football universitaire à Miami – comme le raconte une future version de le lutteur est devenu acteur lors d’une élection présidentielle en 2032.

Johnson raconte son histoire à un intervieweur admiratif (Randall Park « Fresh Off the Boat »), qui garde le type réel dans la série. La réminiscence comprend son père Rocky (Joseph Lee Anderson), un lutteur à l’époque; sa mère (Stacey Leilua), membre d’une famille de lutteurs; et leurs copains lutteurs – souvent vus traîner chez eux – y compris de grands noms (littéralement) comme Andre the Giant (Matthew Willig, pas tout à fait si grand, mais assez grand) et Iron Sheik (Brett Azar).

Young Dwayne est introduit à Hawaï en 1982, avant que la lutte ne se transforme en distributeur automatique qu’elle est devenue. Pourtant, les lutteurs parlent avec tendresse de «travailler le gimmick» – c’est-à-dire vendre le spectacle à un public – et réagissent avec horreur si quelqu’un ose utiliser le mot «faux».

Appeler cela un projet de vanité serait un euphémisme, mais la sympathie inhérente de Johnson va très loin, et il précise que ce ne sera pas une nostalgie heureuse, citant des faux pas qu’il a appris en cours de route.