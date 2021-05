Critique de ‘Wrath of Man’: ‘H’ a de la fureur

Le cinéaste Guy Ritchie a longtemps montré son empressement à s’attaquer à presque tous les formats de blockbusters qu’un studio donné est prêt à lui proposer. Soyez témoin des images bruyantes de la période «Sherlock Holmes» qu’il a faites avec Robert Downey Jr., ou de sa plus récente réflexion en direct sur «Aladdin» de Disney. Mais ses films les plus agréables restent les thrillers criminels durs et méchants avec lesquels il a lancé sa carrière en 1999 avec «Lock, Stock and Two Smoking Barrels».

Son nouveau «Wrath of Man» est un tel objet, bien qu’il soit plus sombre et moins exaltant que les goûts de «Lock». C’est aussi un remake du film français de 2004 «Le Convoyeur». Ritchie s’en sort mieux ici avec du matériel d’occasion qu’avec «Aladdin», sans parler de «Swept Away» (2002).