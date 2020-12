De nouveau réalisé par Patty Jenkins (qui partage le crédit du scénario avec le vétéran de DC Geoff Johns et l’écrivain de « The Expendables » David Callaham), le film commence par une séquence de flashback magnifiquement tournée, représentant la jeune Diana sur Themyscira, qui, compte tenu de la plate-forme, devient un île dans le ruisseau.

Après cela, cependant, l’histoire de 2 heures et demie passe beaucoup trop de temps à mettre en place ses prémisses et les méchants, qui malheureusement taillent vers le quadrant campy « Superman 3 » de la filmographie DC / Warner Bros. (Ces sociétés sont des unités de WarnerMedia, tout comme CNN.)

Le projet trouve un moyen raisonnablement intelligent d’incorporer Chris Pine dans le rôle de Steve Trevor, qui est mort ostensiblement à la fin de « Wonder Woman ». Même ainsi, cela pourrait être un cas où il aurait été plus sage – à la fois pour le personnage principal (Gal Gadot) et pour le film – d’aller de l’avant au lieu de regarder en arrière.

La Diana, sans âge, porte plutôt une torche depuis plus de 65 ans lorsque nous la retrouvons en 1984, cachée à la vue de tous en train de travailler au Smithsonian. C’est là qu’elle rencontre une nouvelle collègue souriante et consciente de soi (Kristen Wiig) et rencontre un artefact mystérieux qui met en mouvement l’intrigue, y compris les moyens du retour improbable de Steve.