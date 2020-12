Lorsque Wonder Woman est apparu pour la première fois sur grand écran en 2017, les possibilités pour le personnage étaient infinies. Après 76 ans sans superproduction – elle s’était musclée dans la bande dessinée, les bracelets clignotants, en 1941 – elle avait réussi, devenant une sensation au box-office. Et, oui! Les films adorent les renardes sexpot vamping en tenue fétiche (miaulement) et les jolies filles qui mijotent dans les ailes, donc c’était un soulagement que cette Wonder Woman ne soit ni l’un ni l’autre. Elle était souveraine, puissante et légèrement charmante, et même lorsque le film s’amusait avec elle, il prenait au sérieux le personnage, sa puissante épée et sa signification culturelle.

Le premier film se déroule en grande partie pendant la Première Guerre mondiale, ce qui a établi une barre élevée pour la portée et l’importation d’aventures futures. Le titre de la suite, «Wonder Woman 1984», suggère que des intrigues orwelliennes juteuses sont en vue. Est-ce que Wonder Woman, alias Diana Prince (Gal Gadot), détournera un missile de croisière soviétique, lancera des jelly beans à Ronald Reagan? En fin de compte, l’année s’avère surtout une excuse pour empiler des queues de cheval latérales, des sacs banane et des hochements de tête nostalgiques au genre d’éruptions hollywoodiennes qui présentent une violence caricaturale et des types machos au corps dur. Que fait Wonder Woman dans ces fouilles campantes et recyclées? Qui sait? Clairement pas les cinéastes.

Patty Jenkins est à nouveau derrière la caméra, mais cette fois sans confiance. Certes, certains des problèmes peuvent être épinglés sur le script peu intéressant, un désordre de blagues loufoques, de clichés de narration et de politique douteuse. (Il a été écrit par Jenkins, Geoff Johns et Dave Callaham.) Il y a un artefact mystique; un malfaiteur cherchant à dominer le monde (bonus: c’est un mauvais père); et une de ces giroflées de bandes dessinées qui se transforme en super-vilain sexy – vous savez, comme d’habitude. C’est beaucoup de manque d’originalité, mais les pièces utilisées ne sont pas ce qui coule «Wonder Woman 1984». La familiarité, après tout, est l’un des fondements (et des plaisirs) des genres cinématographiques et des franchises.

Ce qui compte, c’est la façon dont ces éléments – les héros et les méchants, les blagues et les séquences d’action – sont assemblés. Pour commencer, comme c’est le cas pour de nombreuses photos contemporaines, celle-ci commence mieux qu’elle ne se termine. (Il joue comme un terrain d’ascenseur, tout est configuré sans la livraison.) Il s’ouvre sur un flashback tranquille sur l’enfance de la princesse de Diana lors d’une sorte d’olympiques amazoniens, avec de la gymnastique aérienne et des cuisses serrées et musclées chevauchant des chevaux tonnants. Ce gambolage dans le passé peut avoir été nécessaire pour les téléspectateurs qui n’ont pas vu le premier film. Mais dans le contexte du reste de ce film, il vibre comme un groupe à succès qui s’ouvre avec sa seule prétention à la gloire.