Le film évite les interviews de têtes parlantes contemporaines, montrant à la place des orateurs tels que Fran Lebowitz, un ami proche de Wojnarowicz et Hujar, comme ils l’étaient à la fin des années 70 et au début des années 80. Il s’agit d’un mouvement stratégique, conçu pour rendre la scène finale du film – dans laquelle plusieurs survivants de l’artiste et de l’époque, maintenant beaucoup plus âgés (un couple plus fragile que d’autres), assistent à une rétrospective Whitney 2018 de l’œuvre de Wojnarowicz – plus puissante. . Ça marche. Fracassant.

L’insistance de Wojnarowicz sur le fait que l’administration Reagan était pratiquement joyeuse en ignorant la maladie tout en stigmatisant simultanément ses victimes a provoqué un certain nombre de controverses, sur le financement des arts et plus encore. Le travail qu’il a réalisé, souvent en collaboration avec ou sous l’influence du photographe Peter Hujar, son mentor, est toujours vivifiant et farouchement lucide sur les questions politiques et morales qui persistent à ce jour. Wojnarowicz est décédé du sida en 1992, à 37 ans.

