Critique de Without Blood – Le drame de guerre sans éclat d’Angelina Jolie est un autre raté | Festival du film de Toronto 2024

jeSi seulement le dernier film d’Angelina Jolie, Without Blood, pouvait être aussi percutant et significatif que ses mots dans la vraie vie. Si seulement le film, sur le bilan humain de la guerre, pouvait faire couler le sang comme elle le fait.

Angelina Jolie, cinéaste et ancienne ambassadrice des Nations Unies, est depuis longtemps une militante et une humanitaire engagée. Elle a également été l’une des premières stars hollywoodiennes à prendre la défense des Palestiniens, critiquant le manque d’aide humanitaire apportée aux civils innocents.

Elle a déjà tourné des films sur la guerre de Bosnie (Au pays du sang et du miel) et sur la guerre civile cambodgienne (D’abord, ils ont tué mon père). Mais dans Sans sang, elle se confronte au roman obstinément vague d’Alessandro Baricco sur les traumatismes persistants d’un conflit non spécifié.

Le texte de Baricco, qui parle d’un homme et d’une femme liés par un acte de violence brutal, résiste à toute association avec des conflits identifiables. C’est là son stratagème pour l’universalité, un geste faussement généreux et franchement surfait. Bien sûr, cela a fonctionné pour Incendies, le film auquel Sans sang ressemble le plus. Mais Incendies a davantage attiré l’attention grâce à la dextérité du réalisateur Denis Villeneuve dans la narration, l’atmosphère et la tension que pour l’histoire qu’il racontait. Et si la récente vague de conteurs plus diversifiés nous a appris quelque chose, c’est que la spécificité aide à ancrer les récits dans une expérience humaine qui semble authentique et universelle par défaut.

Sans sang, au contraire, laisse ses stars dépareillées, Salma Hayek Pinault et Demián Bichir, s’agiter avec des mots, des anecdotes et des conversations frustrantes, ennuyeuses et abstraites qui semblent chercher un sens – au-delà du sentiment évident et didactique selon lequel la guerre cause du mal et ne résout rien.

Hayek et Bichir (ce dernier s’en sort un peu mieux avec le matériau creux) jouent Nina et Tito. On ne peut que deviner qu’ils vivent au milieu des années 50 au Mexique, bien que cela ne soit jamais précisé. Hayek est l’opérateur fatigué d’un kiosque. Elle est la femme mystérieuse qui dégage une chaleur malicieuse. Nina insiste pour que Tito se joigne à elle pour un repas. Il résiste d’abord, avant de se résigner à cette confrontation fatale avec la femme qu’il a rencontrée enfant, lorsque Tito était un jeune rebelle impliqué dans l’assassinat de sa famille.

La scène instigatrice est l’un des rares moments émouvants de Sans sang, car Angelina Jolie s’assied au milieu de la violence et laisse sa laideur s’envenimer. L’affrontement prolongé – où des hommes armés vengeurs poursuivent un cycle de violence tout en prononçant des monologues trop osés pour que les acteurs puissent les prononcer de manière convaincante – a une saveur extrêmement western. Il en va de même pour le plan-séquence d’ouverture virtuose, lorsque des cavaliers à cheval attrapent un jeune homme au lasso et le traînent sur la terre. Il y a une certaine lourdeur dans la violence de ces premiers moments, que le film a du mal à maintenir.

Dans le présent, Nina et Tito se racontent tour à tour leurs histoires, avec le sentiment qu’ils savent ce que l’autre va faire ensuite. Et ils ont parfois recours à des gestes exagérés pour faire passer des moments dramatiques. À un moment, Hayek fait lentement pivoter une tasse en porcelaine à 180 degrés par son anse tout en soulignant une révélation. Elle le fait avec une telle satisfaction personnelle qu’elle frise la parodie.

Ils dévoilent le récit expansif, où il n’y a pas de héros ou de méchants clairement définis, principalement pour le bien du public, en détaillant la violence en cascade, les abus sexuels, la déshumanisation et les traumatismes depuis leur dernière confrontation. Tito est surtout hanté par ce que Nina a enduré, l’écart entre les sexes dans la façon dont la guerre est vécue, rendu explicite. Les moments où Nina considère l’existence de Tito comme une performance de normalité, même lorsqu’il exécute des fonctions de base en regardant droit pour traverser la rue, transcendent, même si l’observation semble plus écrite pour le cinéma que pour la vie.

Without Blood utilise des tropes, souvent en toute connaissance de cause. On y retrouve l’iconographie occidentale mentionnée ci-dessus, ainsi que des touches de thrillers d’espionnage somptueux ou de mélodrames des années 50. Le film, comme le roman, se livre au genre, peut-être comme une déconstruction de la façon dont ces histoires célèbrent la violence et l’héroïsme. Ou peut-être que le genre n’est qu’un autre refuge contre le monde réel.

Angelina Jolie en met aussi plein la vue stylistiquement, comme pour compenser le vide qui se cache au cœur de son film somptueux aux tons sépia. Without Blood regorge d’images travaillées, des ralentis sentimentaux où la lumière dorée se réfracte sur l’objectif, aux rues pavées et humides que Nina emprunte en talons hauts pour atteindre son objectif.

Étonnamment, le film atteint une note puissante dans son dernier moment, où l’ambiguïté joue en sa faveur. Jolie abandonne les personnages dans un moment à la fois réconfortant et troublant, où le sentiment d’inévitabilité, qui jusqu’alors dictait leur vie, s’estompe, et où nous n’avons aucune idée de leurs intentions et de leur capacité à aller de l’avant.