Critique de ‘Wish Dragon’: ‘Aladdin’ va à Shanghai, en quelque sorte

Lorsque l’histoire commence, Din (Jimmy Wong) est un enfant génial et imaginatif qui se lie d’amitié avec Li Na (Natasha Liu Bordizzo), une autre fauteuse de troubles à l’école. Le couple est montré en train de gambader dans un montage de meilleur ami qui s’arrête brutalement lorsque le père de Li Na la fait sortir de leur humble quartier, en disant: « Nous partons pour une vie meilleure, et nous devons laisser celle-ci derrière. »

Avance rapide d’une décennie : un Li Na chic apparaît sur les panneaux d’affichage de la ville, tandis que Din vit dans le même appartement exigu avec sa mère (Constance Wu) et travaille comme livreur de nourriture, tout en aspirant à reconquérir son partenaire dans la délinquance. Si seulement un dragon magique pouvait aider Din à se frayer un chemin dans le cercle des riches de Li Na.

Ici, le film devient un conte folklorique complet. Certains moments, comme lorsque la voix de Long devient grinçante alors qu’il se replie dans son espace de théière minuscule, semblent citer explicitement « Aladdin », sans parler de la date aéroportée que Din et Li Na ont sur un dragon volant.

La plus grande rupture de formule arrive par Long, la personne qui exauce les vœux. Contrairement au génie, Long possède une histoire humaine convaincante et suit un arc de personnage défini. En l’absence d’un numéro de production éblouissant semblable à « Friend Like Me », doter le dragon d’une certaine profondeur émotionnelle est le moins que ce film, réalisé par Chris Appelhans, puisse faire. « Wish Dragon » est une expérience de transport, mais c’est loin d’être un Tout nouveau monde.

Dragon de souhait

Classé PG. Durée : 1 heure 38 minutes. Regarder sur Netflix.