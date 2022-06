Critique de «Wildhood»: sur la route, faire le tri en grandissant

Dans le tendre conte de passage à l’âge adulte « Wildhood », Link (Phillip Lewitski) est un jeune homme d’origine Mi’kmaq qui parcourt les régions rurales à la recherche de la mère qu’il connaissait à peine. Le film a été écrit et réalisé par le cinéaste néo-écossais Bretten Hannam, qui est bispirituel et non binaire, et leur caméra observe intimement Link alors qu’il se débarrasse lentement du bouclier protecteur dont il avait autrefois besoin pour survivre.

Laconique à la lèvre supérieure raide, Link apparaît d’abord comme un personnage familier. Il est dur et têtu, et fulmine contre le monde qui l’entoure. Son seul allié est son petit frère, Travis (Avery Winters-Anthony), et ensemble, ils cherchent de la nourriture, explorent le plein air et endurent les coups de leur père brutal – jusqu’à ce qu’une découverte inattendue incite Link à fuir son parc à roulottes avec Travis en remorque. .