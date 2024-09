Critique de Wild Thing: A Life of Paul Gauguin de Sue Prideaux – sauvage avec un côté sensible | Livres de biographie

SL’auteure commence sa biographie de Paul Gauguin par un récit de ses dents, perdues depuis longtemps. Quatre d’entre elles ont été découvertes en 2000 dans un puits près du site de sa dernière cabane en bambou en Polynésie française. L’artiste les avait cachées là, dans un bocal, pour une raison ou une autre, et une enquête menée par le Projet Génome Humain a prouvé qu’il s’agissait bien des siennes. On pensait que ces dents pourraient également apporter une preuve concluante de la croyance populaire selon laquelle Gauguin aurait été « le mauvais garçon qui a répandu la syphilis dans les mers du Sud ». Mais aucune trace d’un quelconque traitement contre la maladie, à base d’arsenic ou de mercure, n’a été découverte. « À quels autres mythes, se demande Prideaux, alors qu’elle se lance dans une réévaluation de sa vie, pourrions-nous nous accrocher ? »

En tant qu’écrivaine, Prideaux est attirée par les hommes sauvages ; ses biographies précédentes incluent les vies primées d’Edvard Munch et de Friedrich Nietzsche. Elle a été aidée dans ce projet par la découverte en 2020 d’un manuscrit de 213 pages, Avant et aprèsécrit de la main de Gauguin au cours de ses deux dernières années désespérées aux îles Marquises. Il complique la caricature établie de Gauguin en une sorte de libertin invétéré ; au lieu de cela, par exemple, il détaille l’importance d’une série de batailles juridiques qu’il a obstinément menées au nom des Polynésiens locaux devant les tribunaux coloniaux français.

Gauguin s’est toujours senti destiné à cette tâche. Son enfance a été façonnée par deux femmes puissantes. Sa grand-mère, Flora Tristan, admirée par Karl Marx, a survécu à une tentative de meurtre de la part de son mari violent (la balle est restée logée près de son cœur) et est devenue une pionnière célèbre du droit de vote des femmes. Sa mère, Aline, veuve en voyage au Pérou pour réclamer l’héritage familial, a héroïquement esquivé les avances de son grand-oncle à Lima, tandis que Gauguin a vécu une « enfance rousseauiste » sauvage dans la propriété familiale.

Prideaux le laisse construire sa propre épitaphe : « la vertu, le bien, le mal ne sont que des mots, à moins qu’on ne les démonte pour en construire quelque chose »

De retour à Paris, Gauguin ne s’intéresse pas à l’art. Il poursuit une brillante carrière de courtier en bourse jusqu’à ce qu’il perde son emploi après la crise bancaire de 1882. Il prend un crayon et commence à dessiner lorsque sa jeune épouse danoise, Mette, tombe enceinte quelques semaines après leur mariage. Au chômage, son passe-temps devient une obsession. La famille déménage au Danemark pour économiser de l’argent, mais Gauguin est alors devenu un invité plutôt sobre autour des tables bruyantes des bars des impressionnistes à Paris, rentrant chez lui à Mette lorsque ses collègues artistes terminent leurs soirées arrosées dans les bordels de la ville.

Mais avec une famille qui s’agrandit et sans perspective de revenus, il décide de fuir, d’abord en Bretagne, à la recherche d’une vie sauvage. « Il faut que tu te souviennes, écrit-il à Mette, que j’ai deux natures, la sauvage et la sensible. Je mets la sensible en suspens, pour permettre à la sauvage d’avancer sans entrave. » Sa réponse n’est pas mentionnée. Sa peinture bretonne, beaucoup plus caractéristique, se libère encore davantage après un emploi malchanceux dans la société de construction du canal de Panama ; en route vers la maison, il s’arrête à la Martinique, où il souffre de paludisme, de dysenterie et d’hépatite, mais trouve une façon de peindre qui le rend pleinement vivant.

Certains de ces tableaux de la Martinique furent achetés par Théo van Gogh, dont le frère, Vincent, devint un fervent admirateur de la lumière et des couleurs surnaturelles de Gauguin. Dans le récit que Prideaux fait ici du séjour fatidique de Gauguin chez Vincent à Arles en 1888, on sent le malaise que le peintre a dû ressentir lorsqu’il découvrit à son arrivée que Van Gogh avait décoré sa chambre de plusieurs toiles géantes de tournesols et qu’il avait acheté 12 chaises à fond de jonc sur lesquelles il imaginait que leurs disciples (encore non identifiés) pourraient s’asseoir. « Fatigué par le voyage en train, saoul par la surcharge de couleurs… Gauguin s’en sortait mal », écrit Prideaux. Lorsque, après neuf semaines folles et créatives, Gauguin annonça qu’il partait – Van Gogh lui avait récemment lancé un verre d’absinthe et s’était jeté sur lui avec un rasoir – il découvrit que son ami avait utilisé ce même rasoir pour lui arracher l’oreille.

Au cours de ses dernières années tourmentées, souffrant de douleurs intenses et persistantes dues à une jambe mutilée lors d’une bagarre dans un bar, d’une cécité croissante et d’une dépendance à la morphine, Gauguin, semble-t-il, s’attardait de plus en plus sur ces semaines avec Van Gogh. En Polynésie, il envoya en France chercher des graines de tournesol pour son jardin tropical.

Il avait 42 ans lorsqu’il partit pour Tahiti, promettant à Mette et à ses cinq enfants qu’il ferait fortune et rentrerait chez lui. Pendant presque toute la douzaine d’années qui lui restaient à vivre, il resta cependant en quête incessante des paradis auxquels sa peinture aspirait. Ces années posent un dilemme au conservateur ou au biographe contemporain. D’un côté, les peintures de Gauguin font de lui, sans doute, le principal moteur de cet effort contemporain de « décolonisation » de la galerie – renversant comme elles le faisaient les idéaux néoclassiques et « occidentaux » de la beauté, faisant avancer la cause des populations indigènes. Dans le même temps, pour ceux qui souhaiteraient appliquer des jugements moraux au passé, le peintre a pris une série d’« épouses » et d’amantes à peine pubères comme muses enthousiastes de son projet. Prideaux examine les faits et les contextes de la vie du peintre dans les mers du Sud plus en détail qu’auparavant, tout en refusant de commencer à juger aucun de ces choix. Parfois, par exemple lorsque le lecteur est invité à s’identifier à la profondeur du chagrin du peintre à l’annonce de la mort de sa petite fille, Aline, qu’il avait choisi de ne presque pas voir ni soutenir pendant une douzaine d’années, on peut se demander si un peu plus d’ironie critique n’est pas nécessaire. Mais Prideaux le laisse construire sa propre épitaphe : « La vertu, le bien, le mal ne sont que des mots, à moins qu’on ne les démonte pour en faire quelque chose », notait Gauguin dans ses mémoires d’adieu, et il semble l’avoir cru jusqu’à sa fin solitaire.