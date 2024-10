En 2017, le film « Wonder » a été un succès critique et commercial surprise pour Lionsgate. Adapté d’un roman pour enfants de RJ Palacio, le film mettait en vedette Jacob Tremblay dans le rôle du jeune Auggie, un garçon atteint des malformations faciales du syndrome de Treacher Collins qui enseigne à sa famille et à ses pairs l’importance de la gentillesse. (Julia Roberts et Owen Wilson ont joué le rôle de ses parents.) Naturellement, une suite, adaptée de l’un des livres dérivés « Wonder » de Palacio, a rapidement été approuvée par le studio.

Cela fait maintenant sept ans que « Wonder » est sorti, et la suite tant attendue, « White Bird : A Wonder Story », qui a été en proie à des retards liés à la pandémie et à la grève, arrive enfin en salles. Réalisé par Marc Forster et écrit par Mark Bomback, « ​​White Bird » a un lien très vague avec le film original, mais il adopte une approche historique plus globale du même message sur l’importance des gestes de gentillesse petits mais à enjeux élevés.

Bryce Gheisar revient dans le rôle de Julian, l’intimidateur d’Auggie dans « Wonder », qui a été expulsé de l’école pour sa cruauté. Désormais lui-même petit nouveau dans une nouvelle école, il a du mal à s’intégrer. Mais Julian a l’opportunité de se réinventer, ce qui est souligné par une visite surprise – et une leçon – de sa grand-mère Sara (Helen Mirren) qui change complètement sa perspective sur comment se déplacer à travers le monde.

Ainsi se déroule la véritable histoire de « White Bird », qui ne concerne pas Julian, qui sert simplement de dispositif de cadrage et de lien ténu avec le monde de « Wonder ». « White Bird » est en fait l’histoire de Sara sur son enfance dans la France occupée par les nazis et les événements déchirants qu’elle y a vécus en tant que jeune fille juive.

Si vous avez déjà regardé (ou lu) des films ou des fictions pour jeunes adultes sur l’Holocauste, « White Bird » vous semblera familier. Il adopte une approche similaire aux histoires réelles telles que celle d’Anne Frank. Teen Sara (Ariella Glaser) est la fille adorée et privilégiée d’un professeur et d’un médecin (Ishai Golen) menant une vie idyllique dans un petit village français. Attirées par le beau Vincent (Jem Matthews), elle et ses amis se moquent du calme Julien (Orlando Schwerdt), handicapé à cause de la polio. Isolée des dures réalités de l’occupation jusqu’à ce que les lois limitant la liberté des Juifs empiètent sur sa ville, la famille de Sara envisage de s’échapper, même si elle ne parvient pas à échapper aux rafles nazies.

Sara, cependant, parvient à s’échapper dans les bois enneigés, et Julien l’escorte à travers les égouts souterrains loin de l’école jusqu’à la grange familiale où il la cache et où lui et ses parents (Gillian Anderson et Jo Stone-Fewings) s’en occupent. pour elle. Elle y restera, cachée, jusqu’à ce qu’il faille compter avec les forces du fascisme qui ont infecté sa communauté. Mais l’histoire parle du lien qu’elle tisse avec Julien et des circonstances qui lui permettent d’apprendre à évaluer son caractère à travers une humanité et une bravoure partagées, et non un statut et un pouvoir.

La force de « White Bird » réside dans ses interprètes, en particulier Glaser et Schwerdt, qui livrent des versions complexes et nuancées de jeunes confrontés à des atrocités mondiales à une échelle intime, tout en essayant également de gérer les complications liées à la connexion à l’adolescence. Ils sont tous les deux excellents et maintiennent le film ancré émotionnellement.

Forster présente une vision quelque peu aseptisée de l’Holocauste, qui donne à réfléchir mais qui reste digeste pour un public plus jeune. Le cadre bucolique reste pittoresque et presque féerique. Comme le racontent les souvenirs de Sara, il y a une sorte de brume lumineuse, parfois presque trop belle. Des fleurs générées par ordinateur fleurissent sous nos yeux. Un manteau rouge canneberge se détache nettement sur un fond hivernal enneigé. C’est un choix stylistique intéressant (et que vous avez peut-être vu dans un autre film très célèbre sur l’Holocauste), mais il témoigne de l’élément narratif du film, de la façon dont notre cerveau crée des souvenirs qui pourraient être plus vifs et plus beaux, même après des décennies.

En tant qu’« histoire merveilleuse » et histoire de l’Holocauste, le message de « White Bird » est sans surprise mais important : l’empathie compte, surtout dans l’action, et souvent, prendre soin des autres peut signifier se mettre soi-même en danger, mais nous devrions le faire. ça quand même. Dans la grande tapisserie de l’existence humaine, nous sommes tous connectés. C’est peut-être un message que nous avons entendu à maintes reprises, mais il mérite d’être répété.

Katie Walsh est critique de cinéma pour le Tribune News Service.