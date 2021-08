Une fois qu’ils ont pris l’air, le couple a donné un grand coup de pouce au service d’information qu’ils dirigeaient et ils ont également pu faire des reportages en direct. Ils ont survolé l’intersection de Florence et de Normandie en filmant le passage à tabac du chauffeur de camion Reginald Denny, l’un des premiers incidents des émeutes de 1992. Le documentaire présente un long récit de la façon dont ils ont trouvé le Ford Bronco d’OJ Simpson. Marika dit qu’ils ont été les premiers sur les lieux.

Selon « L’oiseau-tourbillon », un documentaire réalisé par Matt Yoka, les autoroutes tentaculaires de Los Angeles – et les difficultés qu’elles posaient pour atteindre rapidement les événements de dernière minute – ont incité Zoey Tur, ainsi que Marika Gerard, sa femme et partenaire dans le journalisme à l’époque, à commencer à faire des reportages à partir de un Hélicoptère. Ils étaient des stringers, explique Marika, et avaient toujours besoin de nouvelles vidéos. Les voitures ne l’ont pas fait, surtout une fois qu’ils sont devenus parents. Il y a des images poignantes, quoique rétrospectivement charmantes, dans lesquelles leur jeune fille, Katy Tur, maintenant présentatrice de MSNBC, assiste pendant qu’elle les accompagne dans une poursuite.

S’appuyant sur un incroyable stock de vidéos des années 80 et 90, « Whirlybird » est un exploit de montage. (Les clips d’actualité et Marika font constamment référence à Zoey par le nom sous lequel elle était connue pendant la période racontée, avant une transition de genre.) Le film contient également des éléments d’un psychodrame : la création d’une entreprise familiale autour de l’adrénaline s’avère sous-optimale pour les relations. et la santé. Zoey a eu une crise cardiaque à 35 ans. Malgré les incendies, les inondations et le nombre de morts, « Whirlybird » joue comme un grand film familial.

Non classé. Durée : 1 heure 43 minutes. En salles et disponible à la location ou à l’achat sur Apple TV, jeu de Google et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.