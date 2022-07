Critique de “Where the Crawdads Sing”: Une héroïne sauvage, un conte apaisant

“Where the Crawdads Sing”, le premier roman de Delia Owens, est l’un des livres de fiction les plus vendus ces dernières années, et si rien d’autre la nouvelle version du film peut vous aider à comprendre pourquoi. Simplifiant le récit élaboré d’Owens tout en restant fidèle à son ton et à ses thèmes, la réalisatrice Olivia Newman et la scénariste Lucy Alibar (“Beasts of the Southern Wild”) tissent un drame judiciaire autour d’une romance qui est aussi un hymne à la résilience individuelle et la merveille du monde naturel. Bien qu’il célèbre une héroïne sauvage et indépendante, le film – comme le livre – est aussi convenable et apaisant qu’un déjeuner de country-club. Situé sur la côte de la Caroline du Nord (bien que filmé en Louisiane), “Where the Crawdads Sing” passe beaucoup de temps dans les vastes zones humides ensoleillées que son héroïne appelle chez elle. Les habitants désapprobateurs du hameau voisin de Barkley Cove l’appellent “la fille des marais”. Au tribunal, elle est appelée Catherine Danielle Clark. Nous la connaissons sous le nom de Kya.

Jouée dans l’enfance par Jojo Regina puis par Daisy Edgar-Jones (connue pour son rôle dans “Normal People”), Kya est un assemblage irrésistible sinon tout à fait cohérent de tropes et de traits littéraires familiers. Maltraitée et abandonnée, elle est comme la princesse orpheline d’un conte de fées, stoïque face à l’adversité et douée pour survivre. Elle est brillante et belle, dure et innocente, une artiste née et une naturaliste intuitive, un bouc émissaire et quelque chose proche d’un super-héros.