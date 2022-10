Critique de ‘Werewolf By Night’: Marvel Monster Mash est un délice d’horreur rétro

Haleter d’horreur ! Reculez de peur ! Préparez-vous pour des frissons et des sensations fortes complètement rétro, alors que vous vous émerveillez devant le délice de la taille d’une bouchée qu’ils appellent… Werewolf By Night !

Werewolf By Night est la dernière aventure Marvel – diffusée le 7 octobre sur Disney+ — mais c’est un peu différent. C’est en noir et blanc, d’une durée d’une heure seulement, et raconte une histoire autonome surnaturelle de monstres sans lien évident avec le reste de la Univers cinématographique Marvel.

Présenté comme une “présentation spéciale”, avec un logo rétro, le film de 52 minutes s’ouvre sur une touche d’horreur à l’ancienne sur l’intro familière de Marvel alors que les couleurs audacieuses de la bande dessinée s’estompent en monochrome du film muet. Le générique de style vintage donne tout de suite le ton, évoquant les films d’horreur classiques des premiers jours du cinéma et ce que certains appelleraient l’âge d’or de l’horreur.

Disney+



Gael García Bernal joue le rôle de Jack Russell, qui rejoint plusieurs autres chasseurs de monstres lors des funérailles du plus grand tueur de tous, le regretté Ulysses Bloodstone. Une chasse capitale a été organisée, et le prix est le Bloodstone – un mcguffin mystique qui peut forcer des créatures déguisées telles que des loups-garous à se transformer en leur forme plus poilue et plus fangeuse. Ce qui est un problème pour l’un des chasseurs assemblés alors que la vraie chasse commence.

Les étrangers se rassemblent. Les flammes vacillent dans la nuit. L’air est déchiré par des cris effrayants, des rugissements grotesques et une musique énervante. Il y a des crânes et des bougies et des personnages encapuchonnés qui chantent et des éclairs clignotent tandis qu’une métamorphose redoutable se produit juste au-delà de notre vue. Et sans oublier les fioritures comiques noires comme un grand domo comiquement voûté agressant vaillamment tout en faisant tourner un cercueil à remonter. Tout est mûr et amusant, organisé par le compositeur de la bande originale Michael Giacchino échangeant sa baguette contre le mégaphone d’un réalisateur avec un goût évident pour l’horreur vintage.

García Bernal est charmant plutôt que commandant en tant que dernier chef de file du MCU. Mais vraiment le vrai héros est Laura Donnelly de Le Nevers et Outlander dans le rôle d’Elsa Bloodstone, le mouton noir de la famille des monstres. Marvel lance constamment des camées post-crédit de stars qui pourraient ne jamais revenir, mais Donnelly’s Bloodstone exige d’être revu (peut-être dans le film sur le thème des vampires Blade, si cela dépasse son production apparemment en difficulté).

Le MCU a gonflé au point où le “super-héros” n’est plus un genre, et chaque nouveau film ou série télévisée se penche sur un genre différent (par exemple, les films Captain America sont des thrillers d’espionnage, les films des Gardiens de la Galaxie sont des opéras spatiaux, Elle-Hulk est censé être une comédie). Entre les mains de l’icône du genre d’horreur Sam Raimi, le récent Doctor Strange dans le multivers de la folie était essentiellement un film d’horreur (quoique adapté à toute la famille). Maintenant, à temps pour Halloween, Marvel plonge encore plus explicitement dans le genre le plus effrayant dans un film qui porte ses influences classiques sur sa manche déchirée : Werewolf by Night est un régal en noir et blanc qui fait un clin d’œil aux refroidisseurs séculaires.

Les choses deviennent rapidement plus éclaboussées de sang que n’importe quel film Marvel précédent, ce qui est un changement clé bienvenu. Il y a tellement de trucs Marvel ces jours-ci – Werewolf By Night arrive au milieu de Série d’épisodes hebdomadaires de She-Hulk – et chaque nouvelle chose a désespérément besoin d’une bouffée de nouveauté (ou dans ce cas, de sang frais). Dans ses styles d’horreur glorieusement affectueux, Werewolf by Night lance plusieurs scènes mémorables, dont l’un des moments Marvel les plus intenses de mémoire récente alors que la caméra se ferme inexorablement sur des silhouettes grotesques contre une obscurité descendante.

Le film rappelle l’horreur expressionniste dans son décor de cimetière en forme de labyrinthe et ses airs de gramophone craquants, faisant un clin d’œil à des films muets comme Nosferatu de 1922 ou Le Cabinet du Dr Caligari de 1920. Mais la plus grande influence est probablement l’assortiment de films d’horreur réalisés par le studio de cinéma Universal dans les années 30 et 40 mettant en vedette des goules de l’âge d’or comme Dracula, Frankenstein et – oui – le Wolfman.

C’est assez hilarant que Marvel et Disney ressuscitent si agréablement le film de monstres Universal alors que Universal a déjà essayé et échoué à transformer son catalogue bestial en une franchise moderne de style MCU. Le raté de 2017 La momie était censé lancer un “Univers sombre” pour rivaliser avec la domination de Marvel au box-office, mais même Tom Cruise n’a pas pu empêcher toute l’entreprise de tomber en poussière au moment où elle a éclaté de la crypte (c’est un film amusant, je me fiche de ce que tout le monde dit). Et The Invisible Man de 2020 a marqué une refonte acclamée par la critique, laissant la voie libre à Marvel pour intervenir et montrer à Universal comment cela se passe.

Bien sûr, tout le monde ne sera pas d’accord avec un pastiche de cinéma séculaire. Mais vous ne pouvez pas accuser Werewolf by Night de gâcher son accueil : De nos jours, de nombreuses émissions de télévision ne peuvent tout simplement pas durer plus de huit à 10 heures, mais je suis plus qu’heureux de plonger dans ce format de présentation spécial d’une heure. Des trucs comme Hawkeye, Falcon et Winter Soldier et la série actuelle de She-Hulk (sans parler de la débâcle des vampires de Marvel Morbius) étaient trop éparpillés, ils auraient pu faire des ébats fantastiques d’une heure. Lancez-vous dans l’offre spéciale des Fêtes des Gardiens de la Galaxie de décembre.

Il y a peut-être plus d’histoires de loup-garou et de pierre de sang à raconter, mais c’est une façon fabuleusement serrée et économique de les présenter. Cette saison d’Halloween, la bizarrerie d’octobre de Marvel s’avère être un cri.

