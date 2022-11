Critique de “Weird: The Al Yankovic Story”: une parodie pop hilarante vaut bien une montre

Bizarre: L’histoire d’Al Yankovic, le nouveau biopic musical sur la chaîne Roku, a deux énormes questions auxquelles répondre. Comment Alfred Matthew Yankovic est-il devenu la sensation pop que nous connaissons et aimons ?

Et qu’est-ce que la chaîne Roku ?

Sérieusement, est-ce que j’ai Roku ? Est-ce dans mon téléviseur ? Je suis sûr que nous avons un bâton Roku dans un tiroir quelque part. Quoi qu’il en soit, cela vaut la peine de trouver la télécommande, car Weird: The Al Yankovic Story, avec Daniel Radcliffe et Rainn Wilson, est drôle comme l’enfer.

Le film raconte l’histoire de l’ascension d’Al Yankovic, joueur d’accordéon, vers la célébrité des années 1980, en publiant des chansons parodiques ajoutant de nouvelles paroles idiotes aux tubes pop. Encadré par un DJ de radio renommé connu des auditeurs sous le nom de Dr Demento, Al frappe fort avec des chansons parodies comme My Bologna, Eat It et Like a Surgeon. Devenu la plus grande star du monde, il se lance dans une liaison torride avec la reine de la pop et déclenche une querelle sanglante avec un cartel de la drogue.

Si ce n’est pas tout à fait la façon dont vous vous en souvenez, c’est parce que Weird n’est pas un biopic direct. Au lieu de cela, le film parodie le genre, frappant les rythmes familiers d’un biopic musical jusqu’à ce qu’ils se brisent : l’enfance troublée, le père violent, l’inspiration musicale fiévreuse et l’inévitable brouille avec les camarades du groupe. Vous avez vu beaucoup de ces choses dans une parodie de biopic similaire, 2007 Marchez fort: l’histoire de Dewey Cox, mais Weird frappe suffisamment de notes aiguës pour se sentir frais. Il y a la spirale inattendue dans une parodie du genre action, pour commencer. Mais surtout, Weird se débrouille par pure exubérance, porté par des performances zingy et un sens aigu de l’absurde.

Jouant à Weird Al, Radcliffe est toujours aussi gaiement sérieux (et, de manière incongrue, aussi excité qu’un super-héros Marvel). Rainn Wilson n’a pas grand-chose à faire en tant que son mentor musical, le Dr Demento (bien qu’il ait une excellente scène payante), tandis qu’Evan Rachel Wood joue le rôle de Madonna. Dans une autre tournure méta vertigineuse, de plus en plus d’acteurs comiques d’aujourd’hui jouent des versions stylisées des pairs de la culture pop des années 80 d’Al, et certains de ces contemporains des années 80 apparaissent également en jouant différents personnages. Je ne gâcherai pas les camées, mais lorsque le premier de ce défilé de personnages familiers est apparu, j’ai pensé que c’était en fait eux. Il y a une fête glamour à la piscine qui vous fera mettre le film en pause pour essayer de savoir qui joue qui. Juste pour ajouter un peu de piquant, voyez si vous pouvez repérer Weird Al lui-même en train de jouer… eh bien, voyez si vous pouvez le repérer.

Bizarre est né comme un court métrage Vidéo humoristique Funny or Die en 2010 (qui mettait en vedette Aaron Paul dans le rôle d’Al et Olivia Wilde dans le rôle de Madonna), et il y a quelque chose de cet esprit YouTube gonzo dans le long métrage. En plus du pastiche de genre très esquissé, d’autres faits saillants incluent un long riff comique sur les fourre-tout de Weird Al qui entretient une connexion durable avec Michael Jackson après avoir parodié le hit de Jackson Beat It (ou était-ce l’inverse ?). Le réalisateur Eric Appel prolonge son court métrage original dans un film complet qui tourne le bâillon jusqu’à la fin (et dans le générique de clôture riant, avec une nouvelle chanson bourrée de blagues).

Bizarre est assez drôle pour être un gros problème, même une sortie en salles. Heureusement, il est maintenant disponible gratuitement sur la chaîne Roku (que vous pouvez trouver, en toute sincérité, sur les appareils Roku, via les applications iOS et Android, ainsi qu’Amazon Fire TV et certains téléviseurs Samsung).

