Critique de « We (Nous) »: C’est nous

Ce même esprit décolonial anime « Nous ». Diop, la fille d’immigrés sénégalais, a grandi dans les banlieues parmi d’autres immigrés noirs et arabes de la classe ouvrière. Son film trace un parcours singulier le long du RER B, artère qui relie les communes de la périphérie parisienne au cœur de la métropole.

Au début du film, Diop observe les navetteurs monter à bord du train dans une gare de Seine-Saint-Denis à la lumière de l’aube. Regardant à travers une vitre scintillante de reflets, sa caméra se pose sur le visage d’une femme noire plus âgée, seulement partiellement visible derrière un siège. Comme s’il suivait la logique d’un train, ce grand égaliseur des choses proches et lointaines, « Nous » établit des connexions sans couture entre des images disparates. Le passager ravive les souvenirs de Diop de sa mère, décédée il y a 25 ans. La voix off de Diop nous guide à travers des vidéos maison vieilles de plusieurs décennies qu’elle scanne à la recherche de traces de sa mère, qui n’apparaît que fugitivement, sur les bords. « Je commence à penser à toutes les choses qui n’ont pas été filmées, enregistrées, archivées », dit Diop avec nostalgie.

Une conscience aiguë de la relation entre la mémoire, qu’elle soit personnelle ou collective, et l’identité apparaît comme le moteur du « Nous ». Nécessairement arbitraire et sélective, la tournée cinématographique de Diop — qui comprend un long moment avec un mécanicien comme il appelle sa mère au Mali ; visites aux patients vieillissants de la sœur de Diop, infirmière ; un service solennel à la Basilique de Saint-Denis, où des générations de rois de France sont ensevelis — souligne l’impossibilité du portrait lui-même, qu’il s’agisse d’une vie, d’un peuple ou d’une nation. La première personne du pluriel est toujours une construction subjective, mais son élasticité, suggère Diop, peut être aussi libératrice qu’exclusive.

Nous (Nous)

Non classé. En français, avec sous-titres. Durée : 1h55. Dans les théâtres.