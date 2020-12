Bien que mieux connu pour ses tarifs plus pointus, Rodriguez a exploré son côté plus léger avec « Spy Kids » en 2001 et « Sharkboy and Lavagirl » quatre ans plus tard. Ce nouveau film est directement lié à ce dernier, mettant en vedette les enfants de ces héros ainsi que d’autres – avec des noms comme Miracle Guy – réunis pour sauver le monde après que leurs parents aient été rapidement submergés et capturés par des envahisseurs extraterrestres.

C’est un concept familier, qui a donné naissance au thème similaire « Sky High » la même année que « Sharkboy », et a fourni le modèle de base pour « The Secret Society of Second-Born Royals » de Disney + plus tôt cette année. Le fantasme des enfants devenant des super-héros reste durable, ce qui explique pourquoi des tenues comme Disney continuent d’y revenir.

Les parents, notamment, présentent des visages reconnaissables malgré la nature chétive de leurs rôles (les choses que nous faisons pour nos enfants), y compris Pedro Pascal (tirant le double devoir de Noël dans « Wonder Woman 1984 »), Christian Slater, Boyd Holbrook et l’original Lavagirl, Taylor Dooley. Priyanka Chopra Jonas intervient également en tant que surveillante de The Heroics, essentiellement la version de cet univers de la Justice League.

Pourtant, l’accent est carrément mis sur les enfants, un groupe modestement attrayant dirigé par l’étranger Missy (YaYa Gosselin), dont la principale compétence consiste à convaincre ses pairs de la nécessité de fonctionner en équipe. Ce n’est qu’une des leçons intégrées, du genre «Les enfants sont notre futur».