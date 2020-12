Au moment de l’accident, elle et son partenaire Matteo (Diego Luna) sont dans une impasse. Célibataires, avec un enfant dont ils pensaient qu’il concentrerait leur relation, ils sont en colère l’un contre l’autre: Adrienne devant l’inattention de Matteo, Matteo devant le flirt d’Adrienne lors d’une fête. Après la collision, Adrienne, se croyant un fantôme, erre hors d’un hôpital et à ses propres funérailles. L’expérience est plus «Carnival of Souls» que «Tom Sawyer», et c’est encourageant.

Puis Matteo apparaît. Pour des raisons jamais complètement rationalisées ou expliquées, il peut la voir, tandis que les autres ne le peuvent pas. Il devient son docent dans des scènes de leur passé commun et de leur futur possible. Ils peuvent converser en privé tout en étant témoins de divers scénarios, tout comme Marley et Scrooge dans «A Christmas Carol».

Mais au lieu d’une révélation des péchés passés, nous traversons les difficultés d’un autre couple de bohème bourgeois de Los Angeles, vague d’une génération, aux prises avec la question: «À quoi ça sert?

Miele présente des images intéressantes et insinuantes – un trottoir qui se transforme en une plage baignée de vagues, une danse du jour des morts surgissant au milieu d’une scène idyllique de samedi dans le parc.

Mais Adrienne et Matteo sont, même si les couples indie insulaires le sont, peu développés. «Tu es mon calme et ma vérité», dit Adrienne à Matteo dans une scène. Seulement, il ne semble pas être quoi que ce soit de la sorte. Au contraire, les deux personnages sont des personnes attrayantes, socialement présentables qui sont ordinairement, sans but et obstinément égocentriques. Accident de voiture, ou bébé, ou ni l’un ni l’autre, leur alliance ne semble jamais valoir la peine d’être soutenue.

Errer sombre

