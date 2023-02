Critique de “Votre place ou la mienne”: n’essayez ni l’un ni l’autre

Reese Witherspoon, Ashton Kutcher et la scénariste (et réalisatrice pour la première fois) Aline Brosh McKenna ont chacun des décennies d’expérience dans la réalisation de comédies romantiques à succès. C’est donc d’autant plus déconcertant que leur dernier, “Your Place or Mine”, est aussi faux et plat qu’un valentine acheté en magasin imposé à chaque enfant de la classe. Witherspoon et Kutcher jouent Debbie et Peter, des amis de longue date qui ont partagé une seule nuit de passion il y a 20 ans avant de s’installer dans une meilleure amitié bicoastale. Pourquoi ces singletons codépendants ne se sont-ils pas remis ensemble ? « Elle est… son et je suis … moi?” il crachote. Sa réponse résume la réflexion approfondie qui est entrée dans ce script.

Un flash-back d’ouverture sur la précédente rencontre de Debbie et Peter est le pic comique du film. Brosh McKenna souligne les signifiants à l’écran de 2003 : chapeaux de camionneur, cheveux lissés et suffisamment de chemises superposées pour transformer Witherspoon en poupée matriochka. Il y a aussi, bien sûr, Witherspoon et Kutcher eux-mêmes, qui ont passé cette année-là à tourner des comédies romantiques séparées, la sienne avec Luke Wilson et la sienne avec Tara Reid et Brittany Murphy. Passé l’intro, ils sont également séparés ici. Au lieu de cela, leurs personnages échangent des maisons, forçant les deux stars à gaspiller leur familiarité aérée l’une avec l’autre sur des côtés séparés des conversations téléphoniques et des bains moussants à écran partagé.