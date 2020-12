Ledit enfant (Hunter Doohan) commence la série de huit épisodes en freinant mal, tuant un autre jeune dans un accident de fuite. Il avoue à son père, mais le plan initial pour faire la bonne chose, l’avocat et demander la clémence est rapidement abandonné lorsque Michael Desiato de Cranston apprend que le père du garçon mort est Jimmy Baxter (« Call Me By Your Name » Michael Stuhlbarg), décrit comme « le chef de la famille criminelle la plus vicieuse de l’histoire de cette ville. » Et c’est la Nouvelle-Orléans, donc ça veut dire quelque chose.

En tant que juge, Michael a les ressources et les connaissances nécessaires pour protéger son garçon, tout en avertissant qu’ils doivent perpétuer les mensonges pour toujours, «ou nous mourrons». La question est de savoir s’ils peuvent s’en tenir au plan et de combien de dommages collatéraux les Desiatos toléreront pour le maintenir.

Ceux-ci représentent des choix épineux, avec l’ami connecté de Michael (« The Wire » Isiah Whitlock Jr.) et une avocate de la défense à prix élevé (Carmen Ejogo) servant de personnages clés dans son orbite.

Adaptée d’un drame israélien par une équipe de production qui comprend Peter Moffat et les créateurs de « The Good Wife » Robert et Michelle King, la série limitée en 10 épisodes avance lentement à travers ses quatre premiers épisodes, qui testent le courage de Michael tout en établissant que Baxter et sa femme (Hope Davis) n’est pas du genre à se retirer dans leur douleur et à passer à autre chose.