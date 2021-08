Critique de ‘Vivo’ : un conte musical décalé

Une mort, un voyage, un casting multiculturel de personnages dont la première langue est la musique : « Vivo » donne l’impression d’être en conversation avec d’autres films d’animation récents sur ces thèmes, comme « Coco » et « Soul ». La représentation est essentielle, mais il y a le risque que « des personnages bruns trouvant le chagrin et l’amour à travers la beauté de la musique » deviennent le nouveau trope.

Dans le film, de Sony Pictures Animation et réalisé par Kirk DeMicco, Vivo (Miranda), un kinkajou au talent musical (un mammifère tropical qui ressemble à un adorable hybride singe-chat) sillonne les rues de La Havane, à Cuba, avec son propriétaire Andrés ( Juan de Marcos). Mais après une tragédie, Vivo doit se rendre en Floride pour livrer une chanson d’amour à l’ancien partenaire musical de son propriétaire et amour perdu depuis longtemps, la célèbre Marta Sandoval (Gloria Estefan).

Certes, «Vivo», malgré son début exubérant et sa fin sincère, a du mal à offrir plus que des virages et des clichés étranges dans le reste de son histoire. L’exigeant Vivo est jumelé avec l’exubérante Gabi aux cheveux violets (Ynairaly Simo). Les personnages secondaires – trois éclaireuses hors marque, deux spatules maladroites à la recherche d’amour, un python vicieux, la mère exaspérée de Gabi – sont censés ajouter de l’humour et un ton dramatique, mais sont trop maladroitement intégrés pour faire grand-chose de l’un ou l’autre.