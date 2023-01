Critique de “Virtually Heroes” : Game Over, mec

En 2013, “Virtually Heroes”, une comédie d’action grossière et juvénile sur un personnage de jeu vidéo (Robert Baker) qui s’ennuie de ses obligations héroïques, a été créée au Festival du film de Sundance.

Et puis rien ne s’est passé pendant une décennie. Son directeur, GJ Echternkamp, a blâmé la disparition du film sur les caprices du célèbre producteur économe Roger Corman, qui “n’était pas satisfait de l’argent” offert par les distributeurs potentiels à l’époque et qui n’a cédé que récemment, à contrecœur, à autoriser sa sortie.

Peut-être que Corman avait raison d’hésiter. “Virtually Heroes” est un film sans originalité. Presque toutes ses séquences d’action ont été réutilisées, inexplicablement, à partir de vieux films d’action philippins à petit budget des années 1980 et 90. (Aucun effort n’a été fait pour faire correspondre de manière convaincante les anciennes images avec le nouveau matériel, qui, je pense, est censé être drôle ou charmant. Ce n’est ni l’un ni l’autre.) culture comme “n00b” et “teabagging” à de multiples blagues sur les homosexuels et des gags sur les orgies et les magazines porno.