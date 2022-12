Critique de « Violent Night » : beurk, pas Yule

David Harbour, en croisière sur sa renommée “Stranger Things”, campe un Père Noël en proie à un malaise existentiel : il fait le concert depuis des siècles et pour quoi faire ? Rien ne peut plaire à ces morveux consuméristes et ingrats modernes. Entre les livraisons, il noie son désespoir dans l’alcool, avec des résultats prévisibles – les esprits oisifs pourraient se demander ce que sont ces morceaux blancs dans le gros plan de vomi.

L’emploi du temps du Père Noël l’amène finalement au domaine du clan ultra-riche Lightstone. La matriarche, Gertrude (Beverly D’Angelo), règne sur son entreprise et sa famille avec une poigne de fer et une bouche de pot. Ce dernier est parce que tout le monde à Hollywood sait que rien n’est plus drôle qu’une grand-mère qui jure, à l’exception d’un enfant qui jure. Entrez Trudy (Leah Brady), 7 ans, la petite-fille de Gertrude, qui est heureuse d’obliger. Il est révélateur que toutes les lignes du film qui pourraient être mémorables ne soient pas imprimables dans ce journal. Le meilleur, qui ne dit pas grand-chose, est livré avec la bile appropriée par le personnage de John Leguizamo, un mercenaire au nom de code Scrooge dont la bande d’acolytes lourdement armés a pénétré dans l’enceinte de Lightstone et tient toute la famille en otage.

Cette plaisanterie de Scrooge riffs nus sur le célèbre envoi de John McClane dans “Die Hard” ne fait qu’ajouter au sentiment que “Violent Night” est essentiellement un remake de ce film précédent, avec le Père Noël comme le fouineur surprise qui déjoue les plans des méchants. Au lieu de communiquer avec un flic, il échange des informations avec Trudy via des talkies-walkies providentiels. La petite fille passe à une participation plus active et, parce qu’elle a vu “Home Alone”, vous pouvez deviner où cela se passe. Regarder Trudy rire joyeusement du carnage qu’elle a orchestré est plus troublant que la vue d’hommes s’empalant sur divers objets pointus.

Ajoutant l’insulte aux blessures corporelles, le réalisateur, Tommy Wirkola (“The Trip”, “Dead Snow”), et les scénaristes, Pat Casey et Josh Miller, ne peuvent même pas rassembler de décors décents. Au lieu de cela, le film se déroule comme une série fastidieuse de morts sanglantes et de dialogues sans esprit. En parlant de perdre son temps : Pourquoi choisir l’excellente Edi Patterson (“The Righteous Gemstones”) comme la fille calculatrice de Gertrude si vous n’allez pas lui donner quelque chose d’amusant à faire ?

Le seul point d’intérêt vague est une nouvelle version de l’histoire d’origine du Père Noël, cette fois en tant qu’ancien guerrier viking. Il n’y a cependant ni rime ni raison à son ensemble incohérent de compétences et de pouvoirs. Peut-il être tué ou non, par exemple ? Si vous voulez regarder un Père Noël en action en chute libre, vous feriez mieux d’utiliser le film imparfait mais intrigant “Homme gros,” dans lequel Mel Gibson joue un Chris Cringle armé d’une arme à feu.

“Violent Night”, essayant d’avoir son pain d’épice et de le manger aussi, se plie également à l’esprit de Noël avec le Père Noël apprenant à nouveau le sens de Noël et une intrigue secondaire sur Trudy souhaitant que ses parents séparés (Alex Hassell et Alexis Louder) se réconcilient. Cela n’aide pas.

Classé R pour le langage, le gore et le nihilisme opportuniste. Durée : 1h41. Dans les théâtres.