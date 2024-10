Critique de « Venom: The Last Dance »: Tom Hardy sort en virevoltant

Soit vous êtes sur la longueur d’onde de « Venom », soit vous ne l’êtes pas. Si c’est le cas, vous n’êtes pas seul, car il s’avère que beaucoup de gens le sont. La série à succès Marvel de Sony comprend un triptyque de films de bandes dessinées étrangement attrayants mettant en vedette le point de vue de Tom Hardy sur le journaliste Eddie Brock et son acolyte impertinent « symbiote » Venom (que Hardy exprime également). Le troisième volet, « Venom: The Last Dance », complète le trio de films, à la fois impassibles et irrévérencieux, créant un ton campy qui leur est propre, distinct des super-héros plus sérieux ou des auto-référentiels sarcastiques. ceux.

Une grande partie de cet humour unique est liée à la performance de la star Hardy en tant que Venom et Eddie et à ses contributions à l’écriture (il a un crédit d’histoire sur « Venom: Let There Be Carnage » de 2021 et ce nouveau, ainsi que sur l’étroite collaboration de l’acteur. avec son amie de longue date Kelly Marcel, qui a écrit les trois films. Marcel fait ses débuts en tant que réalisateur avec « The Last Dance », qui s’annonce avec ce titre comme le dernier tourbillon potentiel de Venom sur le sol.

Le principal attrait de ces films a toujours été la relation entre Eddie et Venom, son copain extraterrestre qui sort fréquemment pour lui dire bonjour et craquer, et qui peut prendre le contrôle du corps d’Eddie avec sa masse semblable à du goudron et ses dents géantes. L’irascible Venom adore les animaux, mange des cervelles et se laisse émouvoir par la musique (dans le deuxième opus, les personnages font une rave ; dans celui-ci, c’est une danse disco chorégraphiée dans un penthouse de Vegas).

Cela reste au centre de « The Last Dance », dans lequel Eddie et Venom tentent de se rendre du Mexique à New York et se retrouvent bloqués dans la zone 51, comme les extraterrestres ont l’habitude de le faire. Grâce à une grande quantité d’exposition, nous apprenons que le couple est devenu un codex, ou une clé, pour ouvrir une sorte de prison galactique où une sorte de seigneur noir aux cheveux filandreux a été enfermé par ses enfants symbiotes. Il a maintenant envoyé une armée d’extraterrestres ressemblant à des crabes à travers des portails pour récupérer le codex Eddie-Venom et se libérer.

Le couple se transforme en dispositif de suivi lorsque Venom se manifeste complètement, et le codex ne peut être détruit que si l’un d’eux meurt. L’histoire est donc essentiellement un film de poursuite à travers le sud-ouest américain. Avec le colonel Strickland (Chiwetel Ejiofor) et ses forces spéciales à leur poursuite, et un scientifique sympathique aux extraterrestres, le Dr Payne (Temple Juno), tentant de récupérer les spécimens, le chaos s’ensuit dans et autour de la zone 51, qui est sur le point d’être déclassée. dans trois jours.

Le décor désertique et les monstres extraterrestres dévorants donnent à « The Last Dance » une bouffée de « Starship Troopers », un soupçon de « Tremors », faisant un clin d’œil à ces caractéristiques de créatures consciencieusement campagnardes des films B d’antan. Cette « Last Dance » est peut-être hirsute, idiote et même un peu stupide – et il n’y a absolument rien de mal à cela, surtout quand elle fait si fort un clin d’œil à son propre jeu de genre.

Il y a un sentiment de hasard dans ce voyage, mais le charme étrange de Hardy et sa superbe bande-son contribuent grandement à aplanir les obstacles sur la route. Le film est également une comédie d’ensemble dans laquelle Eddie rencontre différentes personnes, dont un père obsédé par les extraterrestres (Rhys Ifans) emmenant sa famille en pèlerinage dans la zone 51 dans leur bus Volkswagen hippie, et sa vieille amie Mme Chen (Peggy Lu). diriger les machines à sous à Vegas. Ces acteurs de soutien ont la tâche importante de jouer directement le clown de Venom. Depuis Michelle Williams dans le premier film, il est impératif que l’entourage de Venom comprenne la mission mais lui permette de briller, et ce casting ne craque jamais.

En fin de compte, cependant, ce ne sont pas les personnages secondaires, les histoires, les décors ou les effets spéciaux qui font de « Venom » ce qu’il est, mais plutôt la chimie qu’Hardy a avec lui-même en tant que personnages doubles en duel. C’est peut-être son amitié avec Marcel qui fait que ces films fonctionnent, parce que vous croyez sincèrement au lien entre Eddie et Venom ; qu’ils se soucient les uns des autres autant qu’ils se chamaillent. Bien que le concept lui-même soit à court d’essence et qu’il serait bien de libérer Hardy pour qu’il puisse faire autre chose, c’est un adieu approprié pour l’extraterrestre effronté au sourire de mille watts.

Katie Walsh est critique de cinéma pour le Tribune News Service.