Critique de “Vengeance Is Mine”: un réseau enchevêtré d’impulsions humaines

Brooke Adams ne m’a jamais frappé comme une sorte d’acteur “Vengeance Is Mine”. Pour un titre comme celui-là, vous avez besoin de méchanceté ou de fureur ou d’un sens aigu de la victimisation. Et en 1984, les films ne l’avaient jamais laissée s’approcher de quoi que ce soit. Ravissement, assurément. Connerie, ouais. Mais pas un personnage suffisamment étoffé pour se venger. Cette voix rauque; son visage vif et sympathique; un sens de l’humour inné: elle était l’idée d’un gentleman d’un sexpot – faisant tourner ses globes oculaires pour Donald Sutherland dans «Invasion of the Body Snatchers»; convoité par Richard Gere dans « Days of Heaven » ; dans “Cuba”, presque attaché à Sean Connery, comme un gilet suicide.

Alors quel choc de la voir aller en ville dans cette comédie dramatique, de Michael Roemer, à propos d’une femme qui rend visite à sa famille du Massachusetts et, après une série d’enchevêtrements émotionnels tout à fait inattendus, passe tout le film à ne pas abandonner. Lorsque vous avez un grand rôle dans un film fantastique (et ce film est fantastique, pour ne pas dire fantastique), un acteur peut étoffer le “sexpot” de sorte que ce qu’il joue soit un pur dynamisme.

Pour être juste envers Adams, “Haunted” est le film dont elle aurait pu penser qu’elle était au centre. C’est ce que Roemer avait décidé d’appeler “Vengeance Is Mine” il y a 38 ans, quand il n’a jamais eu de sortie en salles appropriée; n’a jamais reçu les critiques enthousiastes – ou même justes ou sérieuses – qu’il méritait ; jamais, par conséquent, connu le public payant d’art et d’essai qui aurait obstrué le hall d’un théâtre en se disputant sur ce qu’il vient de voir. “Haunted” s’est plutôt retrouvé sur “American Playhouse” de PBS avec une faible sensibilisation du public, sans parler de toute sorte d’appréciation à pleine gorge.

Maintenant, ça s’appelle “Vengeance Is Mine”, ça passe au Film Forum, et c’est là pour que le monde entier puisse le voir. Et ce dont vous serez témoin est un film américain exécuté avec l’insouciance interpersonnelle d’un film français. Cela semble toujours original, en d’autres termes – un de ces films que quelqu’un a écrit et réalisé (Roemer, dans ce cas) mais qui se sent entièrement contrôlé, captivant par l’impulsion humaine, anarchique à sa manière.