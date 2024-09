Critique de Van Gogh : Poètes et amants – un voyage fascinant d’Arles aux étoiles | Vincent van Gogh

Nsoit Le poète ni L’amantLes portraits de l’Amant, dont les portraits ouvrent cette exposition à couper le souffle, étaient bien ce qu’ils semblaient être. Le regard rêveur de l’Amant se pose sur un visage aux teintes bleu-vert, coiffé d’une casquette rouge flamboyante sur un ciel émeraude dans lequel scintillent une lune et des étoiles d’or. En réalité, il s’agit d’un officier de l’armée appelé Paul-Eugène Milliet, dont les aventures étaient moins éthérées que ne le suggère le tableau. « Il a toutes les femmes d’Arles qu’il veut », écrit Van Gogh avec envie. Le visage du Poète, quant à lui, est anxieux et émacié, sa laideur mal dissimulée par une barbe fine, tandis que la nuit autour de lui éclate en étoiles. Il s’agit d’un peintre belge appelé Eugène Boch dont Van Gogh trouvait l’œuvre médiocre. Mais les mendiants ne peuvent pas choisir. Ils étaient parmi les rares amis que Van Gogh avait à Arles, après son arrivée en février 1888 pour se ressourcer.

Pourquoi cette exposition commence-t-elle par ces deux tableaux, au lieu des arbres en fleurs ou des champs dorés qu’il a peints ce printemps-là ? La réponse réside dans le manque même de faits prosaïques dans ces portraits. Van Gogh est un artiste que nous n’avons pas encore découvert. Nous connaissons tous son histoire mouvementée – moins d’un an après son arrivée à Arles, il s’est coupé l’oreille et a été sauvé de justesse d’une hémorragie – mais nous ne savons pas vraiment ce qui a rendu son art si extraordinaire. N’était-il pas simplement un observateur particulièrement intense des tournesols ?

« Il a toutes les femmes d’Arles qu’il veut »… L’Amant, portrait de Paul-Eugène Milliet. Photographie : Vidimages/Alamy

Le Van Gogh que cette grande exposition explore avec un aplomb émouvant et addictif n’est guère un observateur. Il transfigure ce qu’il voit. Cela commence par ces portraits de types ordinaires dans lesquels il voit un romantisme et une poésie éternels, preuve de la façon dont il a complètement refait le monde qui l’entoure. Ce n’est pas un voyage dans la ville d’Arles, où si vous partez à la recherche de La Maison Jaune vous ne trouverez qu’une plaque, mais la Provence dans l’esprit de Van Gogh – ou, je veux dire, dans son âme.

C’est un voyage à travers les allées ombragées et les sous-bois d’une imagination verdoyante et noueuse. Entre les deux portraits est accroché Le jardin du poèteune vue d’un petit parc en face de la Maison Jaune. C’était un endroit ordinaire où les gens cherchaient de l’ombre, mais dans ses peintures répétées, ses arbres prennent des formes mystérieuses et expansives, et les promeneurs se chargent d’émotion alors qu’il déverse son amour pour chaque femme et chaque homme.

Vous continuez à vous faufiler dans les sous-bois, à la recherche des truffes du génie de Van Gogh. Et vous n’êtes soudain plus à Arles, mais dans le jardin clos de l’asile voisin de Saint-Rémy où il fut hospitalisé en mai 1889. Dans son grand tableau Hôpital de Saint-Rémyles détenus marchent tristement devant le bâtiment bas et jaune tandis qu’au-dessus, des arbres en spirale s’élèvent vers le ciel, leurs vagues de feuillage vert hérissées se mélangeant dans un ciel qui devient d’un bleu toujours plus profond à mesure qu’il s’élève.

C’est ici que l’audace de l’exposition frappe. Dans un récit conventionnel, la vie de Van Gogh en Provence fut brutalement divisée, ses premiers mois extatiques se soldant par un automutilation et une hospitalisation. Ici, le transfert à Saint-Rémy n’a rien de tragique. On voit comment son style y est devenu de plus en plus libre. Une salle ultérieure est remplie de paysages qu’il a peints autour de Saint-Rémy qui frôlent l’abstraction totale : dans Les Oliviers, la terre explose en vagues comme la mer, les arbres dansent et un nuage de dessin animé est si libre de toute règle qu’il pourrait être de Picasso.

Un voyage dans un imaginaire tordu… détail de l’Oliveraie, Saint-Rémy, 1889. Photographie : Neil Hall/EPA

Van Gogh est ici le premier moderniste à avoir complètement transgressé les règles et il devient de plus en plus radical. Il a travaillé pendant des années à faire des études brunes sur la vie dans le Nord avant de rencontrer l’avant-garde à Paris : quelques semaines après son arrivée à Arles, il a porté les idées impressionnistes qu’il avait rencontrées à un niveau supérieur. Décrivant son tableau d’un homme semant, il écrit en juin 1888 : « Il y a beaucoup de touches de jaune dans le sol… mais je me moque de ce que sont les couleurs en réalité. »

Le semeur est là, se découpant sur un soleil divin dans un champ strié de pourpre. A côté, est accrochée Nuit étoilée sur le Rhône, un tableau qui vous élève dans les airs et vous laisse flotter : la pure luminosité des étoiles, qui semblent si proches, rend la terre en dessous rêveuse et vague. La réalité n’est pas réelle. Le visionnaire l’est.

Ces tableaux vous emmènent hors de vous-même. Ils sont exposés dans la salle la plus extraordinaire de l’exposition. Ne regardez pas trop longtemps l’Autoportrait de Van Gogh de 1889, dans lequel il vous regarde avec ses yeux saphir, dans sa blouse bleue dans un ciel bleu ondulé. Cette salle fait quelque chose qu’une « expérience » immersive de Van Gogh aimerait imiter : elle vous place à l’intérieur de la Maison Jaune.

Vous soulève et vous laisse flotter… Nuit étoilée sur le Rhône, 1888. Photographie : Lucy North/PA

Dans le tableau de Van Gogh, on voit cette petite maison carrée de l’extérieur. On y entre par sa porte d’entrée verte. La Chaise de Vincent est un autoportrait douloureux et symbolique : une chaise en bois recouverte de paille, sur laquelle reposent sa pipe et son tabac. On arrive ensuite à La Chambre à coucher, la tendre représentation que Van Gogh a faite de sa propre chambre avec son lit en bois incroyablement solide et accueillant.

Nous savons tous à quel point cette histoire s’est mal terminée. Les idéaux que Van Gogh avait investis dans sa petite maison n’ont pas résisté au choc de la partager avec Gauguin, et après s’être fait couper les oreilles et avoir subi d’autres crises, il a décidé qu’il serait mieux dans un asile. Mais ici, cela n’arrive jamais. Nous ne vivons pas les faits sordides, mais le rêve de Van Gogh de La Maison Jaune. Elle existe toujours, toujours, là-bas parmi les étoiles peintes.

On devrait plutôt l’appeler Vincent. C’est comme ça qu’il s’est signé et c’est à quel point on se sent proche de lui dans cette série. Au final, il ne suffit pas d’analyser Vincent. Il faut l’aimer. Il l’a désiré et il l’a mérité – et cette série l’aime comme il le mérite.