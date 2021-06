Le crime présumé s’est produit ici en 1966, lorsque Gary Duncan, un pêcheur de 19 ans de la paroisse de Plaquemines, en Louisiane, est intervenu dans une escarmouche potentielle entre deux de ses jeunes parents, qui étaient étudiants dans une école nouvellement intégrée, et un groupe de garçons blancs que les parents pensaient qu’ils essayaient de se battre. Duncan dit qu’il a touché le bras d’un garçon blanc. Pour cela, il a été chargé avec une simple batterie. L’affaire fait son chemin jusqu’à la Cour suprême des États-Unis, où Duncan a obtenu un droit à un procès devant jury qui n’était pas auparavant garanti par les tribunaux de l’État de Louisiane.

Ces événements sont relatés principalement par Duncan lui-même et son avocat, Richard Sobol, décédé l’année dernière. Elie et l’avocat des droits civiques Armand Derfner sont d’autres voix importantes dans le film. Sobol, qui était juif, se souvient avoir été pris pour cible par Leander Perez, le patron politique raciste et antisémite de la paroisse. Et en couvrant les répercussions des affaires ramifiées, «Un crime sur le bayou» montre à quel point les actes courageux et superficiellement simples – comme refuser de plaider coupable injustement ou défendre les accusés injustement – ​​sont difficiles.

Un crime sur le bayou

Non classé. Durée : 1 heure 29 minutes. Dans les théâtres.