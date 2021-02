Pak, un chauffeur de taxi hongkongais de 70 ans, intègre la croisière dans sa routine quotidienne, loin des yeux de sa femme suspecte. Puis, dans un parc, il rencontre Hoi, un retraité aux yeux scintillants avec une moustache pimpante, et les deux entretiennent une connexion plus profonde et tendre qui est au cœur de «Twilight’s Kiss», un regard sur l’amour qui arrive tard et est accablé par une vie des normes cachées.

Pak (Tai Bo) et Hoi (Ben Yuen) gardent leur rendez-vous secret tout en s’acquittant affectueusement de leurs devoirs de père et de grand-père. (Le titre original du film, «Suk Suk», est un terme cantonais pour les hommes plus âgés, ou «oncles».) Au lieu de pousser pour une grande romance tragique, le scénariste-réalisateur, Ray Yeung, s’attarde sur des moments de chaleur domestique dans le la vie des hommes: que ce soit pour faire du shopping au marché pour un repas dans l’appartement de Hoi ou pour retrouver séparément leur famille élargie pendant le dîner.