Critique de Twilight Of The Gods : une épopée brutale et fascinante

Zack Snyder a connu quelques années prolifiques chez Netflix. Avec Lune rebelle films, il a eu la chance de créer son propre La Guerre des étoiles-univers de type. Maintenant, avec un L’armée des morts une suite est également prévue, voici un autre projet Netflix de Snyder – et ce pourrait être son meilleur pour le streamer à ce jour.

La série animée pour adultes Le Crépuscule des Dieux (que Snyder a co-créé avec Eric Carrasco et Jay Oliva) suit la guerrière Sigrid (Sylvia Hoeks) et le mortel Leif (Stuart Martin), qui se rencontrent sur le champ de bataille après que Sigrid lui ait sauvé la vie. Nous les suivons alors qu’ils tombent amoureux et envisagent finalement de se marier. Lors de leur nuit de noces, un rayon de lumière tombe du ciel, avec Thor (Pilou Asbæk) derrière lui. À la recherche de son frère Loki (Paterson Davis Joseph), cette interprétation plus puissante et plus sinistre du dieu du tonnerre attaque la maison de Sigrid, semant le chaos dans son village et ses habitants et obligeant Sigrid et Leif à concevoir une guerre au nom de ceux qui sont morts, quel qu’en soit le prix.

Ils sont rejoints dans cette quête par un groupe de parias dont le dévouement et la soif de combat pourraient bien suffire à tuer un dieu : Hervor (Birgitte Hjort Sørensen) qui manie la hache, le poète Egill (Rahul Kohli), la sorcière Seid-Kona (Jamie Clayton), son serviteur Ulfr (Peter Stormare) et le nain Andvari (Kristofer Hivju) forment un sacré casting de personnages, et la série leur donne tout le temps de briller. Si leurs raisons initiales de rejoindre la dangereuse quête de Sigrid et Leif étaient peut-être ancrées dans l’intérêt personnel – qu’il s’agisse d’une soif de gloire, d’un désir de vengeance ou de la promesse de richesses – les épreuves et tribulations communes auxquelles ils sont confrontés forgent un lien indestructible entre eux. Au fur et à mesure que le voyage progresse, nous assistons à la transformation de ces individus disparates en une unité soudée, leur loyauté passant du gain personnel à une féroce protection les uns envers les autres.

Dès son premier épisode, qui crépite d’une tension qui ne quitte jamais le show, Le Crépuscule des Dieux est propulsé vers la grandeur grâce à sa brutalité sans faille. Depuis le début de sa carrière, Snyder est connu pour ses séquences de combat visionnaires et sa narration langoureuse, et la série tient parfaitement ses promesses. Bien que ces qualités aient souvent contribué à la perte du réalisateur, elles fonctionnent ici mieux que dans ses projets live-action. Les séquences de combat sont alimentées par le ralenti plutôt que étouffées par lui, vous laissant le temps d’admirer les scènes méticuleusement animées devant vous.

Le travail des personnages dans Le Crépuscule des Dieux est également assez impressionnant. Mais au cœur de ce groupe se trouve Sigrid, dont la quête de vengeance la rapproche de plus en plus de quelque chose qu’elle ne peut peut-être pas contrôler, ouvrant son cœur à une obscurité qui ne pourra peut-être jamais vraiment la quitter une fois sa mission accomplie.



Et c’est cette même obscurité qui forge un lien inattendu entre Sigrid et Loki. Au lendemain de l’attaque dévastatrice de Thor, leurs destins deviennent inexorablement liés. Au fil de la série, leur relation évolue et s’intensifie, prenant de nouvelles dimensions. La rage grandissante de Sigrid sert de catalyseur, approfondissant leur lien alors qu’ils trouvent un terrain d’entente dans leur animosité partagée envers le frère de Loki. Cette dynamique crée une interaction fascinante entre héros et antihéros, brouillant les frontières entre allié et adversaire dans ce qui devient la relation centrale de la série.

Une fois que le farceur apparaît, il devient l’un des personnages les plus intrigants de la série. Comme Thor, cette version de Loki est très différente de celle qui a dominé les écrans de cinéma tout au long des années 2010. Ici, Loki se vante d’une introspection qui fait de lui l’itération la plus convaincante de ce personnage à ce jour. Au cœur de cela se trouve une performance vocale phénoménale et sensuelle de Paterson Joseph. « Je ne suis que ce que les hommes ont fait de moi ! » crie-t-il plus tard dans la série lorsque ses motivations sont connues, signalant que, comme Sigrid, il est un homme propulsé par un sentiment inébranlable de chagrin.

Le Crépuscule des Dieux Il s’agit en fin de compte des choses que nous faisons pour mettre en pause ce chagrin ou l’arrêter complètement. Si beaucoup viendront pour la brutalité de la série classée R, la tendresse au cœur de cette histoire est ce qui les incitera sans aucun doute à regarder. Oui, il y a du sexe, du sang et des tripes, mais la sensibilité – remarquablement absente du travail de Snyder depuis La Ligue de Justice de Zack Snyder— fait un retour bienvenu ici. Ce qui commence comme une histoire de vengeance évolue vers une exploration nuancée du processus de deuil avec tous ses défauts désordonnés – une exploration qui, nous l’espérons, compte tenu du cliffhanger final, se poursuivra dans la saison deux.

Le Crépuscule des Dieux Première le 19 septembre sur Netflix