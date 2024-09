Critique de Twilight of the Gods de Zack Snyder : pas destiné au Valhalla

Twilight of the Gods de Zack Snyder est désormais disponible sur Netflix.

Le partenariat de Zack Snyder avec Netflix est une histoire de rendements décroissants, avec des projets comme Army of the Dead et les films Rebel Moon (et leurs versions director’s cuts honteusement commercialisées) promettant plus qu’ils ne peuvent offrir. Bien que la série animée Twilight of the Gods se présente comme l’une des aventures créatives les plus sanglantes et sexuelles du réalisateur de Justice League, elle parvient à en sortir comme une épopée étonnamment captivante malgré ses nombreux éléments ennuyeux.

À première vue, Twilight of the Gods est un film de Kill Bill en costume de Viking. Comme dans la plupart des œuvres de Snyder, les visuels sont tout simplement époustouflants, comme des peintures germaniques rendues vivantes grâce aux efforts collaboratifs du studio français Xilam Animation et de la société de production de Snyder, The Stone Quarry. Les deux premiers épisodes montrent la nuit de noces des guerriers Leif et Sigrid saccagée par le dieu du tonnerre Thor alors qu’il poursuit obstinément le dieu farceur Loki. Après avoir survécu à l’assaut vicieux de Thor, le couple tragique part en tournée de vengeance, rejoint par un groupe de guerriers tout aussi brisés qui n’ont plus rien à perdre. La saga qui s’ensuit est traitée avec de fortes doses d’ultra-violence, de sexe, de séquences d’action au ralenti et d’humour juvénile – dont le dernier est si agaçant qu’il sape presque tous les autres dialogues.

L’un des aspects les plus passionnants de Twilight of the Gods est la relation tumultueuse entre Sigrid et Leif. Sigrid, la « mariée de sang », fait volontiers fi de toute prudence, avec le même mépris pour les conséquences humaines que les dieux qu’elle méprise. Pendant ce temps, Leif se débat avec ses transgressions bellicistes passées dans sa nouvelle vie de parangon de la justice. Cela conduit souvent les deux hommes à se disputer, et le groupe qualifie Leif de lâche en raison de sa nouvelle vertu.

Comme il l’a montré avec 300, Snyder est à son meilleur lorsqu’il colorie à l’intérieur des lignes d’un panthéon préétabli avec des tonnes de marge de manœuvre pour les libertés créatives. Sigrid convient au style de narration de pouvoir fantastique du cinéaste sans potentiellement offenser les passionnés d’histoire. Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur le personnage historique sur lequel elle est basée, ce que l’on sait, c’est qu’elle était « hautaine » et l’une des reines vikings les plus fortes de tous les temps ; un récit historique dit qu’elle a brûlé ses prétendants dans une maison pour éloigner d’autres prétendants potentiels. Bien que Sigrid de Twilight of the Gods ne soit pas aussi hostile, elle fournit toujours de nombreux aperçus de la méchanceté de son homologue de la vie réelle. Malheureusement, malgré les meilleurs efforts d’un vidage de l’histoire de fin de saison, le reste des membres du groupe a du mal à s’établir au-delà de leurs vagues archétypes de personnages. Cela conduit Snyder et sa compagnie à accrocher une grande partie de leur écriture et de leur intrigue à la mythologie nordique existante.

Galerie du Crépuscule des Dieux

Contrairement à Sucker Punch, Watchmen et aux années crépusculaires de l’univers cinématographique DC, l’exercice inégal de Snyder entre le style et le fond semble tout à fait à l’aise avec Twilight of the Gods. Vous avez des scènes de sexe gênantes qui durent plus longtemps que prévu, des séquences d’action gratuites au ralenti et une cavalcade de répliques graphiques avec une chute sur les organes génitaux. Tout cela semble approprié au niveau du ton, compte tenu de la façon dont les Vikings – et les dieux nordiques dans les histoires qu’ils racontaient – étaient perçus par les étrangers comme par leurs proches.

Pour donner un sens à ce penchant pour la dépravation, Twilight of Gods aborde le thème des mythes qui ne sont pas à la hauteur de la réalité (« Les poèmes sur les dieux bienveillants sont des mensonges », etc.). Si cela conduit à un Thor cruel au point d’en être parodié, cela fournit également un point d’ancrage sous la forme du portrait multiforme de Loki par Paterson Joseph. Le personnage commence comme un antagoniste de Sigrid et de Thor, incitant leur combat à mort dans l’ombre pour atteindre ses propres fins mystérieuses – mais il est finalement révélé que Loki est autant une victime que Sigrid. La seule différence étant qu’on attend de lui qu’il garde les apparences en tant qu’agent du chaos plutôt que d’être le héros tragique de sa propre histoire.