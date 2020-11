Critique de “ Tuez-le et quittez cette ville ”: grotesque, sombre et sans fin

Il est difficile de décrire le premier film de l’artiste polonais Mariusz Wilczynski, «Kill It and Leave This Town», car le long métrage d’animation – sans intrigue, sombre et surréaliste – est plus une traduction directe de sentiments et de sensations qu’un travail traditionnel de narration.

Il y a vraiment rien traditionnel sur «Kill It», dans lequel le cinéaste réfléchit sur son chagrin, sa mortalité et son isolement dans sa ville industrielle ouvrière. Le film sombre se sent extrait de l’inconscient: le style d’illustration grossier, avec ses lignes éraflées et parasites, souligne la morosité des images.