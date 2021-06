Critique de « Truman & Tennessee: An Intimate Conversation »: L’amitié en bref

La fusion de deux biographies est un moyen solide d’animer le genre souvent fastidieux du documentaire littéraire. Mais les connexions établies « Truman et Tennessee : une conversation intime » sont suffisamment instructifs pour que regarder et écouter ces écrivains, c’est aussi, d’une certaine manière, entendre un auteur en stéréo.

La réalisatrice Lisa Immordino Vreeland utilise l’amitié entre Truman Capote et Tennessee Williams pour construire un dialogue entre eux, en utilisant l’écriture et les apparences qu’ils ont laissées. Jim Parsons lit les paroles de Capote en voix off et Zachary Quinto lit celles de Williams. (Il y a une longue liste de sources à la fin ; tout le crédit à un documentaire qui montre son travail.) Pour les visuels, Vreeland s’appuie principalement sur des documents d’archives. Sa vanité la plus frappante est de montrer les écrivains dans des entretiens séparés mais parallèles avec David Frost.