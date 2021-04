Critique de ‘Triumph’: aller au tapis

«Triumph» raconte l’histoire de Mike (RJ Mitte), un lycéen des années 1980 qui aspire à rejoindre l’équipe de lutte. Parce qu’il souffre de paralysie cérébrale, même les adultes qui admirent sa détermination – comme l’entraîneur Warren (Terrence Howard), qui enseigne à Mike dans une classe d’éducation physique, et le père célibataire de Mike (Johnathon Schaech) – ne croient pas initialement qu’il peut le faire. Réalisé par Brett Leonard, le film s’est inspiré des expériences de son scénariste, Michael D. Coffey.

L’implacabilité avec laquelle Mike est sous-estimé (rien qu’en le regardant, un professeur de littérature lui dit de s’inscrire à l’éducation spéciale au lieu des classes régulières) donne à «Triomphe» un angle distinctif. Mais c’est toujours assez hokey comme film. Mike est intimidé par un autre lutteur (Eric Pasto-Crosby), et il développe un béguin pour une fille populaire (Grace Victoria Cox). Mike se lie d’amitié avec un jock (Colton Haynes) qui devient son allié dans la salle de musculation et qui a finalement besoin de se relever.

Ces clichés peuvent avoir une base en fait. Il y a moins d’excuse pour certains dialogues. «En ce moment, son plus grand obstacle est lui-même», dit l’entraîneur Warren au père de Mike, qui lui a rendu visite pour lui dire que son fils devrait rester concentré sur ses cours et non sur «ce truc de lutte». «Je ne veux tout simplement pas qu’il se blesse à nouveau», ajoute le père. (Dans un prologue, nous avons vu un Mike de 9 ans se casser la clavicule lors d’une compétition de lutte pour les jeunes.)