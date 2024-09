Critique de « Transformers One » : le préquel animé est bien conçu

Laissez le média d’animation insuffler une nouvelle vie à une propriété intellectuelle qui s’est diluée à chaque suite créée pour le grand écran. « Transformers One », qui sert de préquelle à l’univers narratif entier sur une race extraterrestre d’humanoïdes métalliques capables de se transformer en véhicules, retrace l’origine du conflit entre les bienveillants Autobots et les malveillants Decepticons avant même que les deux groupes n’existent.

Les films « Transformers » qui ont commencé à sortir en salles en 2007, réalisés pour la plupart par Michael Bay, sont mieux décrits comme des films hybrides plutôt que « live action », compte tenu du nombre de personnages, d’environnements et d’effets créés numériquement pour eux, avec plus ou moins de succès. Mais ce long métrage entièrement animé du réalisateur oscarisé Josh Cooley (« Toy Story 4 ») présente un monde au design élégant, fait de surfaces dures et brillantes, qui semble adapté à l’existence d’un monde fantastique séparé des humains en chair et en os.

Construite à partir de coups de poings exprimant une véritable camaraderie et d’autres échanges de tendresse musclée, la bromance sincère entre Orion Pax (doublé par Chris Hemsworth), un idéaliste casse-cou, et D-16 (Brian Tyree Henry), le plus prudent et sceptique des deux, fonctionne comme le noyau émotionnel de la saga. Les amis exploitent des mines d’énergie, la substance qui alimente leur planète, tandis que le leader charismatique Sentinel Prime (Jon Hamm) recherche la Matrice du leadership, un ancien artefact qui mettrait fin à la nécessité d’extraire de l’énergie.

Nés sans la capacité de se transformer, qui détermine effectivement quels êtres robotiques sont relégués aux travaux manuels, Orion Pax et D-16 ont peu d’espoir de devenir un jour plus que des rouages ​​invisibles de la machine. Jusqu’à ce qu’ils enfreignent les règles et se lancent dans une quête pour trouver la Matrice du Leadership par eux-mêmes. Personne ne s’attend à ce qu’un film « Transformers » ait une lecture consciente des classes, qui se demande pourquoi ceux qui sont au pouvoir exploitent les masses qui n’ont aucune voie pour gravir l’échelle socio-économique. Mais c’est précisément ce qui est inscrit dans le cœur mécanique du film. (Il s’avère que c’est en effet une profonde division idéologique qui a conduit Optimus Prime et Megatron à devenir ennemis.)

Ce volet bénéficie sans aucun doute des faibles attentes suscitées par ses prédécesseurs, mais cela n’enlève rien à la façon dont son trio de scénaristes – Andrew Barrer, Gabriel Ferrari et Eric Pearson – crée un scénario constamment humoristique, débordant de plaisanteries et de plaisanteries spirituelles qui font généralement mouche. Parfois, il y a même des choix légèrement osés qui semblent osés pour un opus destiné principalement au jeune public. Pourtant, ce qui ancre l’histoire au milieu de l’accumulation de termes et de traditions de science-fiction, c’est le lien intense et convaincant que ces protagonistes masculins ont cultivé. Il y a une gravité dans leur relation qui fait que le chagrin de leur séparation éventuelle semble mérité.

Visuellement, « Transformers One » fonctionne grâce à la crédibilité de ses textures : l’animation 3DCG pourrait être la technique la plus appropriée pour ces personnages. Cela ne veut pas dire que l’apparence de la série animée originale des années 1980, dessinée à la main, soit diminuée, mais les Transformers semblent certainement plus tangibles ici.

Sans entrer dans leur physiologie déroutante, ces entités forgées dans le métal sont essentiellement des objets réfléchissants ambulants, ce qui oblige les artistes à rendre compte de la façon dont la lumière frappe leur corps, de la façon dont ils réagissent à une force contondante ou à un choc contre d’autres objets faits du même matériau lors des multiples séquences d’action à grande vitesse à bord d’un train ou lors d’une course palpitante.

L’équipage de mineurs aux ambitions plus élevées d’Orion Pax comprend également la sévère Elita-1 (Scarlett Johansson) et le joyeux B-127 (Keegan-Michael Key). Ce dernier sort certaines des répliques les plus drôles lorsque les scénaristes se moquent de son extrême solitude lorsqu’il travaille en isolement et des amis imaginaires qu’il s’est construit pour y faire face. Les créations de l’équipe de quatre membres s’intègrent dans les décors brutalistes de ce qui ressemble à des gratte-ciel inversés et contrastent avec les paysages rocheux et dystopiques vus plus tard dans leur calvaire. Ces choix stylistiques, s’ils ne sont pas souvent uniques, sont au moins cohérents.

Comparé à d’autres tentatives de survie d’une franchise, « Transformers One » est l’une des surprises les plus positives de l’année. Son postulat prend une dimension biblique lorsque les habitants de la planète Cybertron réalisent que leur vie a été dictée par un faux prophète. Le film de Cooley reste un produit grand public ancré dans la mythologie de ces machines intelligentes, mais il accorde une attention particulière aux motivations et aux désirs de ses personnages, ce qui manque dans de nombreux films hollywoodiens. L’animation peut être une force transformatrice et libératrice, même pour des histoires qui ont été racontées ad nauseam.