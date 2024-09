Critique de « Transformers One » – Chris Hemsworth mène une nouvelle histoire passionnante sur les origines de nos robots préférés

Excepté Batman adaptations, les fans n’ont pas toujours un bon aperçu des origines plus complètes de nombreux héros. Ils sont souvent présentés comme des héros à part entière avec des ensembles bien ancrés d’alliés, d’antagonistes et de motivations, ou au moment même où ils se lancent dans leur nouvelle vie hors du commun, rarement avant. Le prolifique Transformateurs La franchise Transformers a connu de nombreux épisodes, des dessins animés aux adaptations live-action en passant par une multitude de jouets adorés, mais si le public a eu droit à de nombreuses introductions cinématographiques aux Autobots, aux Decepticons et à une multitude de protagonistes humains, nous avons rarement un aperçu complet de Cybertron et des origines des factions toujours en guerre qui assombrissent notre ciel et imitent nos technologies. Il n’y a pas eu de film Transformers avec une introduction aussi complète et révélatrice aux factions opposées des robots extraterrestres que Transformers 1C’est une sortie amusante et pleine d’action avec une résonance émotionnelle étonnamment efficace, ajouter des couches à l’histoire existante des Transformers tout en étant une histoire intéressante à part entière.









De quoi parle « Transformers One » ?

Transformers 1du réalisateur Josh Cooleyse déroule entièrement sur la planète mourante Cybertron, un monde strictement divisé entre les puissants Transformers et la grande population de robots sans engrenages dont le travail fait avancer Cybertron. Une guerre longue et fatidique avec une autre espèce extraterrestre, les Quintessons, a tué les Primes originaux, les plus puissants des Transformers, et a entraîné la perte de un grand artefact : la Matrice de Leadership. Avec la perte de la Matrice, la ressource la plus importante et autrefois la plus fluide de la planète, l’Energon, est devenue rare. Entrez dans la ville d’Iacon, où Orion Pax, un robot minier modeste mais ambitieux (Chris Hemsworth) est obsédé par la recherche de la Matrice du Leadership. Ses fidèles amis D-16 (Brian Tyree Henry), Élite 1 (Scarlett Johansson), et B-127 (Keegan-Michael Key) finissent par se retrouver impliqués dans un voyage fatidique qui révèle les sombres secrets de la mort des Primes, de l’épuisement de l’Energon de la planète et les origines tragiques des Transformers préférés des fans comme Optimus Prime et son ennemi juré Megatron.





Malgré quelques problèmes, « Transformers One » est une histoire d’origine légère mais riche en thèmes

L’ancre de Transformers 1 est un casting de voix talentueux qui donnent vie aux personnages animés colorés. Hemsworth est toujours charmant dans le rôle d’Orion Pax, un personnage ambitieux, un peu loufoque mais finalement vertueux. Il apporte de la nuance et de la crédibilité à sa transformation d’un inconnu peu fiable en un leader valable. Henry offre une performance vocale habile et complexe dans le rôle de D-16, développant un personnage à plusieurs niveaux et évolutif à mesure que D-16 devient plus sérieux après les révélations que les robots vivent à la surface de la planète. Johansson est mémorable et dure dans le rôle d’Elita 1, bien qu’elle soit sous-utilisée jusqu’à ce que les choses se mettent vraiment en place à la surface. Dans le rôle de B-127, Key capture avec brio l’excitation toujours parlante et la nervosité bon enfant du robot qui deviendrait le Bumblebee ironiquement silencieux. Les acteurs principaux excellent tous dans le développement de personnages complexes qui évoluent de manière notable avec les événements du récit.





Le style d’animation est soigné et beau, avec des séquences d’action globalement bien montées (même si, à l’occasion, elles peuvent avoir un ou deux moments plus difficiles à suivre que ce qui serait idéal). Le film regorge de comédie qui fait mouche, tirant un profit légitime d’actions simples comme la fuite ou les coups de poing, grâce à un timing intelligent et à des performances vocales habiles. Il y a des scènes mémorables, mais aussi des occasions manquées: passez quelques minutes de plus sur la surface de Cybertron et le public comprendra mieux l’émerveillement des personnages face à sa découverte (en plus, c’est amusant). Allongez le conflit à partir d’une révélation clé autour du héros cybertronien Sentinal Prime (Jon Hamm), ou avec les troupes d’élite qui formeront la base des Decepticons (y compris leur chef originel, Starscream, doté d’une malveillance déchaînée mais pathétique par Steve Buscemi), et le scénario aurait pu être amélioré, avec encore plus d’action, avec des modifications mineures. Mis à part les petits problèmes, c’est une introduction captivante et passionnante aux détails de Cybertron que nous n’avons jamais vus avec autant de détails, et les révélations sur les rouages ​​manquants des robots, y compris les leçons thématiques sur la recherche de votre propre potentiel indépendamment des règles et des limites de la société, sont bien scénarisées et font mouche.





Le plus gros problème du film vient de l’évolution de D-16, qui devient le leader des Decepticons, Megatron. Brian Tyree Henry est excellent dans le rôle au fur et à mesure de son évolution, tandis que le pivot vers un Transformer trahi et en colère devenu dictateur tyrannique fonctionne en grande partie. Pourtant, la soudaineté du pivot n’a pas vraiment de sens compte tenu de la configuration initiale du personnage. D-16 se sent trahi à juste titre par certaines révélations, c’est sûr, et dès le premier instant, D-16 montre une étrange fétichisation des « règles » qui suggère quelque peu un potentiel fasciste. Oui, ce qui se passe à la surface de la planète le change et cela pourrait faire une grande différence dans une personnalité. Même dans ce contexte, le passage à la méchanceté totale est cohérent avec D-16 mais reste une divergence très soudaine par rapport à l’ami fidèle de toujours que nous rencontrons dans le premier acte. Ces problèmes mis à part, Transformers 1 est un film fort et engageant avec un excellent talent vocalun rythme enjoué, de l’action et de la comédie qui font mouche, et de grandes contributions à l’histoire de la franchise.





« Transformers One » est le meilleur aperçu des origines de nos Transformers préférés à ce jour

Bien qu’il y ait des occasions manquées et que certaines transitions scénarisées doivent être peaufinées, Transformers 1 offre un aperçu approfondi de nos robots extraterrestres préférés avant qu’ils ne deviennent les robots transformateurs que nous aimons depuis des décennies. Les performances vocales brillent, donnant vie à ces personnages, et se combinent bien avec des détails animés expressifs qui permettent aux personnages de se démarquer en tant qu’êtres à part entière au lieu des robots cool mais relativement inexpressifs auxquels nous sommes habitués dans le paysage cinématographique précédent. Le travail thématique autour des rouages ​​et de l’agence de l’espèce, ainsi que les éléments dramatiques consacrés par le temps comme les chutes de grâce et la trahison, sont bien écrits et donnent de nouvelles couches aux personnages que nous pensions connaître. Transformers 1 est un film qui ajoutera de la complexité et de nouvelles émotions aux personnages et aux factions que les fans de la franchise adorent, tout en ayant suffisamment de poids dramatique pour les publics inconnus et nouveaux.





Transformers 1 sort dans les salles le 20 septembre. Cliquez ci-dessous pour connaître les horaires des séances près de chez vous.

