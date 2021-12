Critique de ‘Tragedy of Macbeth’: The Thane, Insane, tue principalement à Dunsinane

Le poète John Berryman a écrit à propos de « Macbeth » qu' »aucune autre tragédie shakespearienne n’est aussi désolée, et cette désolation nous est transmise à travers l’imagination fantastique de son héros ». L’univers de la pièce – un terrain hanté et violent appelé Ecosse – est aussi sombre et effrayant que n’importe quel endroit dans la littérature ou les films d’horreur. Cela a moins à voir avec les sorcières résidentes qu’avec une inversion totale de l’ordre moral. « La justice est imbecile; l’imbécile est juste. » La confiance est une invitation à la trahison. L’amour peut être un pacte criminel ou un motif de vengeance. Le pouvoir n’est pas tempéré par la miséricorde. Macbeth lui-même, un noble qui prend le trône écossais après avoir assassiné le roi qu’il avait bravement servi, incarne ce nihilisme tel qu’il en est détruit. Le mal qu’il fait – ordonner le massacre d’innocents et la mort de son camarade le plus proche – est horrible, même selon la norme des tragédies de Shakespeare. Et pourtant, s’émerveille Berryman, « il ne perd pas la sympathie du public ou du lecteur ». À mesure que les crimes de Macbeth s’intensifient, sa souffrance augmente et cette imagination fantastique devient de plus en plus complexe et inventive. Sa mort inévitable promet une punition pour ses transgressions et un soulagement de ses tourments. Cela peut également laisser le public se sentir étrangement démuni. L’adaptation à l’écran crépitante et tranchante de la pièce par le réalisateur Joel Coen – appelée par son titre complet, « La tragédie de Macbeth » – évoque un paysage de désolation appropriée, un monde d’ombres profondes et un espace négatif austère. Les gens errent dans des couloirs de pierre vides ou à travers des landes détruites, surveillés à des angles tordus ou d’en haut pour souligner leur aliénation les uns des autres. Les cordes de la partition de Carter Burwell sonnent parfois comme des oiseaux de proie, et les corbeaux littéraux perturbent les cadres sombres et carrés avec des éclats de cacophonie cauchemardesque.

Pour les cinéastes, Shakespeare peut être à la fois un défi et une béquille. Si les images éclipsent les mots, vous avez échoué. Mais construire un espace cinématographique dans lequel la langue puisse respirer – dans lequel à la fois l’étrangeté archaïque et l’intemporalité de la poésie prennent vie – exige une certaine audace. Les compositions en noir et blanc de Coen (le directeur de la photographie est Bruno Delbonnel) et les décors austères et anguleux (le chef décorateur est Stefan Dechant) font un geste vers Orson Welles et Laurence Olivier, deux des grands shakespeariens du cinéma du 20e siècle. L’effet est de souligner l’irréalité essentielle d’une pièce qui a toujours été, selon ses propres termes, étrange.

Comme de nombreux critiques l’ont noté, il est en même temps d’une acuité déconcertante dans sa compréhension de la psychologie humaine. « Macbeth » est donc une pièce d’acteur par excellence, même si les acteurs sont notoirement superstitieux en prononçant son nom. Et la version de Coen est avant tout un triomphe du casting. J’entends par là : Denzel Washington. Pas seulement lui, en tout cas: l’ensemble des thanes et des épouses, des tueurs à gages et des serviteurs, des sorcières et des enfants est à peu près impeccable. Kathryn Hunter est carrément d’un autre monde comme les trois sœurs étranges qui changent de forme et devinent. Stephen Root, dans une seule scène dans le rôle de Porter, élève la sombre affaire médico-légale du régicide et de ses conséquences dans le domaine de la farce à profusion. Alex Hassell joue Ross comme un parfait parangon de cynisme courtois, toujours obligeant et auquel on ne doit jamais faire confiance. Banquo de Bertie Carvel et MacDuff de Corey Hawkins portent le fardeau de la décence humaine avec un sentiment approprié. Je pourrais continuer – chaque scène est une mini-classe de maître dans le métier d’acteur – mais « La tragédie de Macbeth » est effectivement le portrait d’un couple de pouvoir fou de pouvoir. La folie se manifeste de différentes manières. La Lady Macbeth de Frances McDormand est parfois réduite à une caricature de la méchanceté féminine : ambitieuse, complice, habile à manipuler son mari hésitant. McDormand saisit la racine machiavélique de la motivation du personnage, et le froid pragmatisme avec lequel elle la poursuit. Mais sa Lady Macbeth est également passionnée, non seulement par la couronne d’Écosse, mais aussi par l’homme qui la portera. Sa dévotion singulière et débordante est pour lui. Les Macbeth sont peut-être des intrigants politiques impitoyables, mais il y a entre eux une tendresse qui est désarmante, et qui les rend plus vivants, plus intéressants, que les politiciens plus prudents et diligents qui les entourent. Ce qui me ramène à Washington, dont la trajectoire de soldat las et timide à maniaque délirant et auto-immolé est étonnante à voir.