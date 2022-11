Critique de “Toute la beauté et l’effusion de sang”: l’art et l’activisme de Nan Goldin

Parmi les milliers d’objets de la collection du Metropolitan Museum of Art se trouve le 1980 Photographie de Nan Goldin intitulé « Ecchymose en forme de cœur, NYC ». Dans ce document, une femme est allongée sur un lit en désordre portant des bas et une robe relevée juste en dessous de ses fesses, exposant une jambe nue imprimée d’une ecchymose en forme de cœur. La tête de la femme est hors cadre, il est donc facile de se focaliser sur ce bout de peau, de laisser libre cours à son imagination, enflammée par le pouvoir troublant, l’allure et la menace de l’image.

Ce malaise est emblématique de la photographie de Goldin, dont les images de corps meurtris et d’âmes nues incluent un autoportrait qu’elle a réalisé en 1984 après avoir été battue par un amant. L’image, “Nan un mois après avoir été battu», se trouve dans la collection des Tate Galleries à Londres. En 2019, la Tate a échappé à l’attention indésirable de Goldin, qui a commencé il y a plusieurs années à organiser des manifestations contre des institutions qui avaient pris de l’argent aux membres de la famille Sackler dont la société, Purdue Pharma, a développé l’analgésique opioïde OxyContin. La Tate simplement annoncé il n’accepterait plus leurs dons.

“All the Beauty and the Bloodshed”, le documentaire intime de Laura Poitras sur Goldin, son art et son activisme, commence le 10 mars 2018. Ce jour-là, Goldin a amené son combat contre les membres de la famille Sackler au Met avec une manifestation qui a tourné c’est à la mode Temple de Dendour exposition – un temple égyptien installé dans une galerie nommée l’aile Sackler – dans un champ de bataille symbolique. C’était un affrontement qui opposa l’artiste aux membres d’une famille à la fois extraordinairement riche et, comme l’écrivait le journaliste Patrick Radden Keefe dans un 2017 Article du New Yorker, est “l’une des grandes dynasties philanthropiques américaines”. Cela a également opposé Goldin à l’establishment artistique qui avait contribué à faire d’elle une star internationale de l’art.





Sous les yeux des touristes, des gardes et des journalistes, Goldin et sa brigade d’activistes sont entrés dans la galerie et ont commencé à scander “Les Sacklers mentent, des milliers meurent!” C’était une étape cruciale dans la campagne de Goldin pour attirer l’attention sur le rôle de Purdue Pharma dans la crise des opioïdes, une croisade que Goldin avait hardiment rendue publique deux mois plus tôt lorsque Artforum avait publié sa chronique de sa dépendance aux opioïdes. Comme elle a témoigné devant un comité de la Chambre en 2020, Goldin est devenue accroché en 2014 après avoir été prescrit OxyContin pour la chirurgie. Au fur et à mesure que son habitude s’intensifiait – elle est passée de trois pilules prescrites par jour à 18 – elle l’a complétée en dépensant tout l’argent d’une dotation privée. Lorsqu’elle a manqué d’argent pour OxyContin, Goldin s’est tournée vers des sources illégales et a failli mourir lorsqu’elle a sniffé du fentanyl par inadvertance.