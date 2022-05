Critique de “Top Gun : Maverick” : ce truc volera-t-il encore ?

De temps en temps dans « Top Gun : Maverick », Pete Mitchell (c’est Maverick) est convoqué pour un face à face avec un amiral. Pete, après toutes ces années dans la Marine – plus de 35, mais qui compte – a calé au grade de capitaine. Il est l’un des meilleurs pilotes de chasse à avoir jamais pris son envol, mais la hiérarchie militaire américaine peut être une entreprise politique perfide, et Maverick est tout sauf un politicien. En présence d’un officier supérieur, il est susceptible de saluer, de sourire et de pousser sa carrière au milieu de la table comme une pile de jetons de poker. Il est à fond. Toujours.

“Top Gun: Maverick”, réalisé par Joseph Kosinski (“Tron: Legacy”), répond par l’affirmative avec un fanfaron confiant et agressif qui pourrait ressembler à une surcompensation. Non pas qu’il y ait un soupçon d’insécurité dans la performance de Cruise – ou dans celle de Maverick. Au bord de la soixantaine, il projette toujours le charme agile, arrogant et toujours enfantin qui a conquis le box-office dans les années 1980.

À l’époque – dans « Top Gun » de Tony Scott – Pete était un parvenu impétueux qui s’efforçait de se démarquer au milieu de la camaraderie et de la compétition du programme Top Gun de super élite. Il a séduit l’instructeur Charlie (Kelly McGillis), verrouillé les cornes avec son ennemi juré, Iceman (Val Kilmer), et a perdu son meilleur ami et ailier, Goose (Anthony Edwards). Ronald Reagan était président et la guerre froide était dans ses dernières affres, mais “Top Gun” n’était pas vraiment une image de combat. C’était, au fond, un film de sport paré d’équipements de combat, sur un groupe de gars qui faisaient du showboating, parlaient de détritus et essayaient de se surpasser les uns les autres.

Les temps ont quelque peu changé. Pete est maintenant l’instructeur, rappelé à la base navale de Miramar pour former une escouade de jeunes pilotes passionnés pour une mission urgente et dangereuse. L’atmosphère de fraternité des années 80 a été atténuée et les pilotes sont plus diversifiés et moins désagréables.

L’un des avantages du long intervalle entre les chapitres est que les nombreux scénaristes crédités sont libres de remplir ou de laisser en blanc autant qu’ils le souhaitent. Au cours des dernières décennies, Pete a vu de nombreux combats – la Bosnie et l’Irak sont tous deux mentionnés – et a poursuivi une romance intermittente avec Penny Benjamin (Jennifer Connelly). Maintenant, il la trouve en train de travailler dans un bar près de la base et une vieille étincelle se rallume. Elle a une fille adolescente (Lyliana Wray) – Maverick n’est pas le père – et une manière fatiguée du monde qui correspond au mélange de cynisme et de sentimentalité de Pete.

D’autres rappels du passé incluent Rooster (Miles Teller), fils de Goose, et Iceman lui-même, qui est monté au rang d’amiral et a gardé un œil protecteur sur son ancien rival. La brève apparition de Kilmer est particulièrement poignante. À part le documentaire «Val» de 2021, il n’a pas été beaucoup à l’écran depuis qu’il a perdu la voix à cause d’un cancer de la gorge, et le voir avec Cruise dans une scène calme ensemble est aussi triste et émouvant que quelque chose de l’épopée de Gilgamesh.