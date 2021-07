Quand Aziz Ali (Farhan Akhtar), le gangster aux yeux étoilés au cœur de « Toofaan », tombe pour la première fois sur des vidéos de Muhammad Ali, il est devenu accro. Bien que cela ne soit pas dit, l’attrait n’est clairement pas seulement l’art athlétique du boxeur – c’est aussi son nom choisi. Pour notre héros, Ali est l’un des siens.

Ce nom de famille, et la foi qu’il représente, devient l’albatros autour du cou d’Aziz. Dans « Toofaan », le réalisateur de Bollywood Rakeysh Omprakash Mehra tente – avec un certain succès – d’approfondir le drame sportif standard avec des conflits sociopolitiques arrachés aux gros titres indiens. Aziz, originaire d’un quartier musulman de classe inférieure de Mumbai, se retrouve imprégné d’un nouveau but lorsqu’il est pris en charge par le meilleur entraîneur de boxe Nana Prabhu (un Paresh Rawal superbement engagé). Le mentor grisonnant sculpte son élève trop enthousiaste en un formidable talent : un « toofaan » (tempête).