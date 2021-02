Critique de ‘Tom & Jerry’: Chasing the Mouse of Nostalgia

La nostalgie affectueuse peut s’attacher aux destinataires les plus inexplicables et les moins méritants, ce qui est à peu près la seule explication de l’existence de «Tom & Jerry», une nouvelle extension du long métrage des courts métrages de dessins animés des années 1940 et 1950 (et des rediffusions télévisées sans fin après). C’étaient des comédies simples et burlesques de chasse au chat et à la souris; ici, les personnages sont mélangés mal à l’aise, dans le style de «Who Framed Roger Rabbit», dans un New York City, où une arnaque rapide (Chloë Grace Moretz) se fraye un chemin vers un emploi dans un hôtel chic au milieu des préparatifs pour un mariage de la haute société. Tom et Jerry sont également des invités à la propriété, bien que non invités. Des manigances s’ensuivent.

Le réalisateur Tim Story (de «Barbershop» et l’exécrable redémarrage de «Shaft» en 2019) et le scénariste Kevin Costello, réinventent Tom en musicien de rue portant des lunettes de soleil, jettent des blagues faisant référence à Drake, TI et TikTok, et remplissent la bande originale de classique hip hop. Tout cela est de la sueur flop, une tentative triste et désespérée de faire de Tom et Jerry la seule chose qu’ils n’ont jamais été: cool.