La vie de Turner était dure et compliquée. Dans les années 1980 et au-delà, le récit de cette histoire est devenu un élément déterminant de sa vie ultérieure. Elle a commencé dans la musique à la fin des années 1950 en tant qu’adolescente aux yeux écarquillés à Saint-Louis, admirant le chef d’orchestre de R&B Ike Turner et espérant chanter pour lui. Il l’a renvoyée encore et encore, mais quand un membre du groupe a insisté pour qu’il écoute, Ike était abasourdi. Il l’a d’abord soignée d’une manière que Tina et ses anciens collègues ici décrivent comme «fraternelle». Mais le court séjour qu’Ike avait obtenu dans le secteur de la musique alimentait sa paranoïa, et une fois qu’il a réalisé que l’ancienne Anna Mae Bullock pouvait être son ticket pour le grand moment, il a pris le contrôle de Tina de manière terriblement abusive.

Le documentaire donne à Ike son dû en tant que force musicale tout en fournissant un portrait clairsemé d’un monstre. Le récit de Tina sur une tentative de suicide est juxtaposé à un extrait d’une interview de 2000 avec Ike dans laquelle Ike spécule que sa femme d’alors était «bouleversée» par sa «féminisation».

Tina Turner s’est battue pour garder son nom après avoir quitté Ike. Et après avoir fait tous les concerts qu’elle pouvait obtenir pour se sortir de ses dettes, elle s’est forgée une carrière solo plus grande qu’elle n’avait jamais rêvé. Elle a accompli cela malgré la résistance des responsables de disques racistes et des journalistes qui n’ont jamais voulu lui poser des questions sur le passé. Et finalement, elle a trouvé l’amour – pas encore, dit-elle, mais vraiment pour la première fois – avec Bach, qui est également producteur exécutif du film.

À cause de son autobiographie, « I, Tina » (écrit avec Kurt Loder, qui est interviewé ici) et du long métrage « What’s Love Got to Do With It » (avec Angela Bassett, qui parle ici avec ferveur du talent et de la force de Tina) , vous pouvez croire que vous connaissez l’histoire de Turner. Et vous avez peut-être raison. C’est bien raconté ici, mais les parties les plus émouvantes – et elles pourraient vous faire pleurer – viennent en tant que Turner, presque 80 ans au moment de cette interview (et aussi belle qu’elle ne l’a jamais été), vêtue d’un costume noir sur mesure, s’assoit et discute où elle en est maintenant. «En ne pardonnant pas, vous souffrez», se dit-elle. «J’ai eu une vie abusive… c’est ce que tu as. Vous devez donc l’accepter. La grâce qu’elle montre ici est presque irrésistible.

Tina

Non classé. Durée: 1 heure 58 minutes. Regardez sur les plateformes HBO à partir du 27 mars.