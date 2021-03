À l’époque, comme le notent des voix tierces, une discussion aussi franche sur la violence conjugale était inhabituelle, et les efforts de Turner pour mettre sa rupture conjugale derrière elle en s’exprimant – et plus tard en écrivant un livre – n’ont pas vraiment fonctionné. Pourtant, cela a marqué un tournant pour elle sur le plan professionnel, alors qu’elle faisait équipe avec le manager Roger Davies et s’engageait dans un chemin qui la voyait remplir les arènes et les stades, passant de l’acte de cabaret de Vegas à la rock star internationale.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy