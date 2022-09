Critique de «Thor: Love and Thunder»: le retour de Marvel de Taika Waititi est un rappel décevant

Thor: Love and Thunder semblait être un slam dunk infaillible. Directeur Taika Waititi est revenu à la barre après la belle année 2017 Thor : Ragnarokavec Chris Hemsworth‘s Asgardian Avenger fermement dans son groove adorablement comique et Natalie Portman faisant son retour épique au action en direct Univers cinématographique Marvel après neuf ans d’absence.

Étonnamment, le 29e film MCU, qui est arrivé dans les salles en juillet et frappe et numérique sur ce jeudi 8 septembre, rate le coche. En essayant d’équilibrer la comédie avec le drame et en fusionnant plusieurs scénarios de bandes dessinées classiques en un seul récit, Thor’s quatrième aventure solo s’étale trop mince et se termine se sentir superficiel (même jusqu’à son deux scènes post-générique).

Le film sera disponible sur 4K, Blu-ray et DVD le 27 septembre, ajoutant des fonctionnalités en coulisses, des scènes supprimées et un commentaire du réalisateur de Waititi à l’expérience de visionnement à domicile.

Cela commence de manière assez prometteuse, avec une introduction brutale mettant en place Christian Baleest le méchant Gorr le Dieu Boucher. Après que son dur monde natal du désert ait coûté la vie à sa fille, sa rencontre avec un dieu insensible et insensible le pousse à monter une campagne pour massacrer tous les êtres divins de l’univers.

Cette séquence est atmosphérique et patiente, donnant à la performance de Bale le temps de respirer et nous permettant de ressentir son désespoir, sa confusion et sa rage grandissants. Ensuite, le logo Marvel Studios apparaît et les montagnes russes commencent. Résonance émotionnelle ? Non, c’est tout ce que vous obtenez dans ce film.

La dernière fois que nous avons vu Thor, en 2019 Avengers : Fin de partie, il avait décidé de rejoindre les Gardiens de la Galaxie pour des aventures spatiales à la suite de la défaite de Thanos. Mais le dieu du tonnerre surclasse totalement ses nouveaux alliés, le faisant ressembler à un personnage de jeu vidéo surpuissant alors qu’il écrase leurs ennemis et laisse les Gardiens un peu inutiles.

Nous obtenons une séquence d’action colorée et visuellement saisissante et une généreuse portion de dommages collatéraux de super-héros, mais Thor et son allié rocheux (il est littéralement fait de rochers) Korg (Waititi) décident bientôt de suivre leur propre chemin, abandonnant le scénario des Gardiens et gaspillant en grande partie Chris Pratt, Karen Gillan et ses amis avant que la blague n’ait l’occasion de se développer. On dirait que ce film avait hâte de s’éloigner de la continuité embêtante et de revenir au scénario asgardien des films solo de Thor.

Sur Terre, Thor rencontre son ex-petite amie Jane Foster (Portman) au combat alors que Gorr attaque les compagnons Asgardiens de Thor. Elle brandit son vieux marteau Mjolnir, ayant été jugée digne dans son heure la plus sombre et acquérant des pouvoirs similaires aux siens.

Compte tenu des problèmes de santé humaine très liés auxquels Jane est confrontée, cette histoire devrait être le cœur émotionnel de Love and Thunder. Le film ne prend tout simplement pas le temps nécessaire pour relever le défi auquel elle est confrontée, comme s’il avait peur de devenir trop réel et trop désireux de nous emmener dans la prochaine aventure (certains moments dramatiques sont également sapés par ses deux post-génériques scènes).

Ce besoin de vitesse s’étend à l’action – Jane en particulier utilise ses nouvelles capacités de manière étonnante, mais ni le montage ni la cinématographie ne nous donnent le temps de savourer cela. Il est peu probable que de nombreux plans de ce film se logent dans votre cerveau comme l’ont fait les moments d’autres aventures MCU – rien n’atteint les hauteurs vertigineuses de La bagarre d’ascenseur de Captain America, trois Spider-Men se balançant dans la bataille ou La rencontre de Scarlet Witch avec les Illuminati.

La maladresse entre Jane et Thor est initialement assez amusante – en grande partie en raison du charisme et de la chimie de Portman et Hemsworth – mais elle ne se développe pas de manière particulièrement convaincante. Une blague d’une note sur Thor et sa nouvelle arme Stormbreaker s’avère plus mémorable, et même cela se sent rapidement joué.

L’équipe de héros est complétée par le roi Valkyrie (Tessa Thompson), qui s’ennuie de son rôle de chef du piège à touristes magique qu’est devenu New Asgard (cet emplacement comprend un excellent camée profond). Bien que le film n’explore pas suffisamment son ennui, Thompson insuffle au personnage suffisamment de malice pour qu’elle soit une joie à regarder. Même ses choix de garde-robe suggèrent une vie intérieure fascinante – sa chemise Phantom of the Opera est bien plus intrigante que n’importe quel costume de super-héros.

L’une des scènes les plus fortes est une conversation calme entre Jane et Valkyrie, car il s’agit d’un cas rare où le film ralentit et donne à ses acteurs et à sa salle d’écriture la possibilité de se connecter émotionnellement. Mis à part la présence d’écran magnétique de Hemsworth et son timing comique impeccable, on ne peut s’empêcher de se demander si cette aventure aurait été meilleure sans Thor.

Après son introduction mémorable, la menace de Gorr est grandement diminuée. L’homologue de la bande dessinée de God Butcher (introduit dans Jason Aaron’s ) ressemble à une menace majeure alors que Thor suit une piste de massacre divin à travers l’univers.

Love and Thunder fait simplement allusion à cela et réduit en grande partie la méchanceté de Gorr à l’enlèvement d’enfants asgardiens dans le cadre d’un complot plus vaste. Il ne se sent pas comme une menace directe pour les héros, ce qui le fait se sentir plus comme Gorr the God Botherer.

Malgré cela, la performance de Bale et les choix esthétiques injectent au personnage de nombreuses vibrations spectrales effrayantes de boogeyman (apparemment inspiré par Aphex Twin’s profondément troublant Viens chez papa clip vidéo). Une confrontation à mi-chemin avec les héros figure parmi les séquences les plus époustouflantes du MCU, avec une utilisation ingénieuse de l’ombre et de la couleur.

Ce film est loin d’être aussi chargé de camée comme son prédécesseur immédiat MCU, Doctor Strange et le multivers de la foliemais cela jette un vol de scène Russel Crowe en Zeus narcissique. Malheureusement, son rôle est principalement limité à un seul décor brillant qui s’avère largement oubliable au fur et à mesure que le récit principal le traverse.

Love and Thunder n’est pas à la hauteur des histoires incroyables qui l’ont inspiré. Il ne se penche ni sur le style de son réalisateur ni ne maximise le potentiel dramatique de sa distribution, se sentant plus comme un mashup superficiel et insatisfaisant. C’est toujours une entrée amusante et idiote dans le canon MCU, mais ce n’est pas l’aventure classique de Thor que son héros hunky semble penser qu’il est.