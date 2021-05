Critique de «  This Town  »: l’amour et les fusils

Situé dans la campagne néo-zélandaise, « This Town » arrache l’humour noir à une prémisse décalée: Sean (David White, également scénariste / réalisateur), un jeune homme accusé du meurtre de toute sa famille puis de se laisser aller à un détail technique, tombe amoureux d’une fille de la campagne naïve, Casey (Alice May Connolly). Parodiant les langues lâches et les aspirations mesquines des types loufoques des petites villes, le film de White emprunte les pièges à la fausse documentation de comédies impassibles comme «The Office». Mais sous l’extérieur ironique du film se trouve une obscurité piquante – une série de danger dans la vie réelle qui est plus grinçante que grinçante.

Prenez, par exemple, l’obsession de Sean pour les armes à feu. C’est l’un des drapeaux rouges que Pam (Robyn Malcolm), le flic qui a démissionné de rage lorsque Sean a été acquitté, a sur le panneau des preuves où elle continue de recueillir des preuves de sa culpabilité possible. Un autre des indices de Pam est l’agression sexuelle ivre présumée de Sean sur la petite amie de son neveu. Cela n’aide pas que Sean soit maladroit et impénétrable. Quand il rencontre l’inutile Casey sur une application de rencontres, et qu’ils s’entendent sur la nourriture chinoise et Pink «Munta» (une bâtardise de Fanta), les amis et la famille de Casey sont alarmés.

Comme tout spectateur familier avec les réalités de la misogynie. Le mystère de savoir si Sean est un «bon gars» incompris ou un tueur sociopathe maintient «This Town» sur une corde raide entre la comédie de twee et le drame de «Dateline», jouant avec l’angoisse que la violence sexiste instille profondément en beaucoup d’entre nous. Pourtant, White gaspille l’opportunité d’une véritable satire, dépassant les nombreux problèmes d’actualité soulevés par le scénario – corruption policière, santé mentale, crime avec arme à feu – en une conclusion de bien-être qui laisse un mauvais goût dans la bouche.

Non classé. Durée: 1 heure 31 minutes. Regardez sur Topic.