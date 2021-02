Critique de «  This Is the Life  »: une partie précieuse de l’histoire du hip-hop

Le premier long métrage d’Ava DuVernay en 2008, le documentaire «This Is the Life», est un portrait rafraîchissant d’une sous-culture hip-hop californienne des années 1990 qui a prospéré séparément du gangsta rap. Documentaire de DuVernay, maintenant disponible pour diffuser sur Netflix, est un projet personnel. Elle a joué dans le cadre du duo de rap Figures of Speech à le Good Life Cafe – un café diététique du centre-sud de Los Angeles qui est devenu la Mecque de la communauté du rap underground.

Tout au long des années 90, les nuits à micro ouvert de l’espace modeste ont favorisé une foule de voix lyriques jeunes, brutes et intacts racontant des histoires de la vie quotidienne à LA DuVernay combine des interviews d’interprètes avec des séquences VHS et des extraits audio de leurs spectacles pour raconter une période magique dans le scène hip-hop.

Dans ses intertitres graphiques et sa typographie visuelle, «This Is the Life» reflète souvent les documentaires «Behind the Music» de VH1. Lors de la mise en scène de ses interviews, cependant, DuVernay imprime des compositions uniques sur le style familier de music-doc en utilisant l’environnement spacieux des répondants pour les encadrer. Pour peindre le milieu du café, elle identifie les piliers de l’institut, tels que les fans de soutien appelés affectueusement «Jean au premier rang» et «Big Al». Non seulement DuVernay présente les MC masculins noirs du café comme Abstract Rude et Chillin Villain Empire, mais elle souligne les artistes blancs, latinos et féminins qui sont également apparus sur la scène Good Life.